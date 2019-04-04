Севастопольский суд отправил украинских диверсантов Бессарабова и Дудку в тюрьму на 14 лет

Севастопольский городской суд огласил приговор украинским диверсантам Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову.

Их признали виновными в приготовлении к диверсии в составе организованной группы (ч. 1 ст. 30, п. а ч. 2 ст. 281 УК РФ) и незаконном хранении самодельных взрывных устройств (ч. 3. ст. 222.1 УК РФ). И Бессарабов, и Дудка проведут в колонии по 14 лет и заплатят по 300 тысяч штрафа, передает корреспондент КП-Крым из зала суда.

Алексей Бессарабов в судеФото: Надежда Исаева

Дудку и Бессарабова задержали в ноябре 2016 года в Севастополе вместе с еще тремя офицерами Главного разведуправления Минобороны Украины (Дмитрий Штыбликов, Глеб Шаблий и Алексей Стогний). По данным следствия, все они входили в так называемую "группу Штыбликова", которая планировала совершить серию диверсий на полуострове.

- У задержанных изъяты взрывные устройства большой мощности, оружие и боеприпасы, средства специальной связи и другие вещественные доказательства их преступной деятельности, в том числе карты-схемы объектов предполагаемых диверсий, - рассказали в ФСБ.

В числе указанных объектов - склад горюче-смазочных материалов в одной из воинских частей, радиотелевышка в Севастополе и газотурбинная электростанция.

Владимир дудка на судеФото: Надежда Исаева

Капитан 2 ранга запаса Владимир Дудка ранее командовал кораблем радиоэлектронной разведки "Юпитер", в 2007 году вышел на пенсию. Член Всеукраинской общественной организации "Объединение ветеранов разведки Украины". По данным СМИ, работал специалистом по разбору и уничтожению боеприпасов в инкерманских штольнях.

Полковник Алексей Бессарабов - офицер действующего оперативного резерва 14-го департамента ГУР МО Украины, служил в морском разведцентре Минобороны Украины в Одессе, затем служил в штабе Минобороны.

Дудка и Бессарабов пробыли в СИЗО дольше всех участников "группы Штыбликова", прокуратура несколько раз возвращала их дело следствию.

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