Взрывотехник на пенсии, продавец игрушек и сторож: Что известно об осужденных украинских диверсантах, планировавших теракты в Крыму

В зале суда 54-летний Владимир Дудка и 42-летний Алексей Бессарабов хорохорились, как могли. Получалось не очень, ведь как ни крути - очень страшно, когда тебе вот-вот вынесут приговор по двум очень серьезным статьям. А за приготовление к диверсии и незаконное хранение самодельных взрывных устройств много дают! Прокурор просит аж 15 лет.

Старший, Дудка - активничал, много говорил с адвокатом, отвечал прессе. Второй подсудимый, Бессарабов, стоял, потупившись, в углу стеклянной «клетки», и общаться ни с кем не желал.

Владимир Дудка и Алексей Бессарабов во время объявления приговора. Фото: Севастопольский горсуд

Дудку и Бессарабова сотрудники ФСБ задержали в ноябре 2016 года в Севастополе. Они входили в диверсионную группу главного разведуправления Минобороны Украины, которая планировала устроить взрывы на важных объектах военной и гражданской инфраструктуры полуострова, в том числе - на складе горюче-смазочных материалов в одной из воинских частей, радиотелевышке в Севастополе и газотурбинной электростанции.

Всего по делу задержали пять человек. Помимо Бессарабова и Дудки, на скамье подсудимых побывали Дмитрий Штыбликов, Алексей Стогний и Глеб Шаблий.

Дудка, Штыбликов и Бессарабов были близкими друзьями. Фото: Facebook

- У задержанных изъяты взрывные устройства большой мощности, оружие и боеприпасы, средства специальной связи и другие вещественные доказательства их преступной деятельности, в том числе карты-схемы объектов предполагаемых диверсий, - рассказали в ФСБ.

Штыбликов, Стогний и Шаблий уже получили свои сроки, а вот Бессарабов и Дудка засиделись в СИЗО: прокуратура несколько раз возвращала следствию бумаги на доработку. Рассматривать дела по существу суд начал аж в 2019-м, заседания проходили в закрытом режиме, так как в материалах содержится государственная тайна.

Прессу допустили только на объявление приговора.

- Я этого не делал! И он этого не делал! Все вранье! - заявил «Комсомольской правде - Крым» Дудка.

Бессарабов предпочел отмолчаться.

Суд счел иначе.

- Признать виновными… - зачитывает приговор судья. - …и назначить по 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и со штрафом в размере 300 тысяч рублей.

Адвокаты уже сообщили, что готовят апелляцию.

ЧТО ИЗВЕСТНО О ГРУППЕ ШТЫБЛИКОВА

«Комсомолка» вспомнила детали громкого дела украинских диверсантов.

ДМИТРИЙ ШТЫБЛИКОВ. Аналитик и сторож

Подбором объектов для диверсий в группе занимался полковник ГУР Минобороны Украины Дмитрий Штыбликов. В прессе его фамилия звучала чаще всего. «Взяли» офицера прямо на улице. Дома нашли амуницию, оружие, а за городом - схрон с боеприпасами.

Службу будущий полковник начинал с 84-й отдельной механизированной бригады в селе Перевальное.

- Сначала был командиром разведвзвода, а затем разведроты. Он очень толковый офицер, - рассказал «КП» один из его сослуживцев. - Знаю, что повышал квалификацию в военной академии.

«Повышение квалификации» в военно-дипломатическом институте при Национальной академии обороны Украины и помогло Штыбликову устроиться в главное разведывательное управление Минобороны незалежной. Закончил вуз - и отправился в Севастополь, работать помощником начальника оперативного управления отдельной группы морского разведывательного центра.

- Как его судьба сложилась после 2000 годов, не знаю. Говорят, стал журналистом, - продолжает сослуживец.

Как выяснилось, «журналист» - всего лишь легенда. Официально Штыбликов действительно из Минобороны уволился и устроился «экспертом» в общественную организацию - Центр содействия изучению геополитических проблем и евроатлантического сотрудничества Черноморского региона «Номос». Неофициально - продолжал передавать разведданные в Киев.

Собственно, «Номос» только для этого и существовал - чтобы служить прикрытием для военных. Как признался Штыбликов, на самом деле центр собирал сведения о Черноморском флоте РФ в Крыму: где какие части, какое вооружение, сколько личного состава. Изучали и деятельность национальных, казачьих и других общин.

После Крымской весны центр «Номос» прекратил свое существование, но Штыбликов из Крыма не уехал, а устроился… сторожем на склад в одной из воинских частей. По ночам сторожил, а днем собирал информацию подразделениях ВКС России на полуострове, проводимых учениях, а заодно - выбирал, где лучше заложить бомбу. Сведения передавал на Украину через интернет с помощью особой программы шифрования.

- Четкого графика передачи информации не было, но раз-два в неделю обязательно. Для экстренной связи от куратора был получен телефон спутниковой связи. Получал за работу денежные средства, которые передавались кураторами при посещении материковой Украины лично в руки, - сказал на допросе задержанный.

Он пошел на сделку со следствием и полностью признал свою вину, так что дело рассмотрели в особом порядке в ноябре 2017 года. Он получил 5 лет колонии строгого режима и штраф в 200 тысяч рублей.

Дмитрий Штыбликов на допросе. Скриншот оперативного видео ФСБ

АЛЕКСЕЙ БЕССАРАБОВ. Журналист

Полковник Алексей Бессарабов тоже работал в упомянутом центре «Номос» вместе со Штыбликовым. Оба они были заместителями главного редактора журнала «Черноморская безопасность», который сами же и издавали. Журнал выходит в Киеве до сих пор, только теперь его выпускает не «Номос», а некий Центр глобалистики «Стратегия ХХІ». В числе их спонсоров - небезызвестный Национальный фонд демократии, основанный и финансируемый Конгрессом США.

Однако денежки из-за рубежа, судя по всему, текли к экспертам-разведчикам и ранее. Одним из спонсоров центра «Номос», где работали Бессарабов и Штыбликов, был международный фонд «Возрождение», существующий на средства известного американского бизнесмена Джорджа Сороса. Выступала заказчиком исследований и Еврокомиссия. С 2006 года «Номос» стал ведущей общественной организацией Целевой группы по вопросам экономической безопасности Сети Партнерства Украина - Нато.

Жена Бессарабова рассказывала журналистам украинских СМИ, что после 2014 года, когда распался «Номос», у ее мужа появился некий бизнес и офис в Севастополе, вот только чем конкретно занимался благоверный, женщина так и не смогла объяснить.

На допросе Бессарабов признался, что является офицером действующего оперативного резерва 14-го департамента Главного управления разведки Минобороны Украины.

У осужденного диверсанта два высших образования. Одно - военное (артиллерийское вооружение военных кораблей), а другое - гражданское, он выучился на журналиста в Киеве. Ранее служил информационно-аналитическом отделе морского разведцентра ВМС Украины.

Алексей Бессарабов. Скриншот оперативного видео ФСБ

ВЛАДИМИР ДУДКА. Взрывотехник на пенсии

Владимир Дудка дружил с Бессарабовым и Штыбликовым. Военный пенсионер с 2007 года, капитан 2 ранга запаса. Член «Объединения ветеранов разведки Украины».

- Он родом с Сумщины. Владимир Михайлович окончил Калининградское высшее военно-морское училище на пару лет раньше меня, служил на Черноморском флоте, в Мирном на Донузлаве. После раздела ЧФ перешел в ВМС Украины. Был командиром корабля управления «Симферополь» («Юпитер» при СССР). Потом, когда его родной корабль поставили «на вечный прикол» в заводе, служил в штабе ВМС в оперативной смене на командном пункте, - этими деталями биографии подсудимого киевлянин Павел Лакийчук, его близкий друг. - После увольнения в запас, где-то в конце 2000-х, работал минером на разминировании Инкерманских штолен от боеприпасов времен Второй мировой

Возможно, он попал в диверсионную группу именно благодаря своим знаниям и опыту по работе со взрывчаткой.

Владимир Дудка командовал кораблем управления "Симферополь" ВМСУ. Фото: Facebook

АЛЕКСЕЙ СТОГНИЙ. Продавец канцтоваров и игрушек

Скромный магазин канцтоваров и игрушек в Севастополе тоже оказался прикрытием для украинского разведчика - полковника Алексея Стогния, сотрудника 13-го отдела первого департамента Главного разведуправления Минобороны Украины.

- Задача - [изучать] объекты, корабли Черноморского флота. Также - анкетные данные офицеров, которые проходят службу на кораблях Черноморского флота, - сказал на допросе Стогний.

Информацию он менял на деньги прямо в своем магазине. Наличные получал от Дмитрия Штыбликова.

Задержали Алексея Стогния как раз по пути на агентурную встречу. Изъяли пистолет. Летом 2017 года его признали виновным в незаконном приобретении, хранении и перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов. Суд назначил наказание в виде 3,5 лет лишения свободы.

Алексей Шаблий. Скриншот оперативного видео ФСБ

ГЛЕБ ШАБЛИЙ. Гидрограф

Еще один «бизнесмен», занимавшийся в Севастополе разведкой, - Глеб Шаблий. В украинских СМИ сообщали, что он работал в ООО "Севастопольское предприятие "ЭРА". Основной вид деятельности, согласно ЕГРЮЛ, - строительство кораблей, судов и плавучих конструкций. Предприятие сотрудничало с заводами, выполняющими оборонзаказы: судостроительный завод «Море», центр судоремонта «Звездочка».

Глеб Шаблий окончил Севастопольский военно-морской институт, служил в ВМСУ, затем уволился в запас и получил гражданское образование в области гидрографии и метеорологии.

По данным ФСБ, он - капитан 2 ранга, офицер третьего отдела первого департамента ГУР Минобороны Украины, работавший по легенде предпринимателя вместе с Бессарабовым и Дудкой, собирал информацию о станциях очистки воды, военных заводах, газораспределительных сетях.

В октябре 2017 года суд отправил его в колонию на пять лет.

Глеб Шаблий. Скриншот оперативного видео ФСБ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Любовники-шпионы из Симферополя отправятся в колонию за передачу Украине секретов Черноморского флота

Майор ЧФ передавал секретные данные СБУ через свою сожительницу (подробнее)

Родные украинского диверсанта на суде кричали «Слава Украине» и желали приставам гореть в аду

Евгения Панова в Крыму приговорили к 8 годам заключения в колонии строгого режима. (подробнее)

«Не судите меня строго»: Просил украинский диверсант, пытавшийся взорвать ЛЭП в Крыму

Геннадий Лимешко обжалует приговор суда - он не хочет сидеть 8 лет в тюрьме (подробнее)