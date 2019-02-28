Любовники-шпионы из Севастополя отправятся в колонию за передачу Украине секретов Черноморского флота
Северо-Кавказский окружной военный суд огласил приговор двум крымчанам-сожителям, шпионившим на Черноморском флоте РФ в пользу Украины.
Вот говорят великие: ищите женщину. Эта история "Бонни и Клайда" тоже началась с дамы: Анна Сухоносова из Севастополя в 2015 году съездила по своим делам на Украину и угодила прямо в руки сотрудников СБУ. Что ей там посулили или чем припугнули - неведомо, но вернулась она домой уже завербованной иностранными спецслужбами.
Интересовала СБУ вовсе не она, а ее сожитель - Дмитрий Долгополов, который служил на Черноморском флоте в ранге майора.
- Сухоносова во исполнение шпионского задания предложила Долгополову за денежное вознаграждение выдавать доверенные ему по службе в Вооруженных Силах Российской Федерации сведения военного характера, составляющие государственную тайну, - рассказали в суде.
Военнослужащий согласился подзаработать на предательстве родины и в 2017 году принялся фотографировать для ненаглядной материалы, составляющие государственную тайну. Снимки делал на смартфон, который затем передавал Сухоносовой, а та уже - представителю украинских спецслужб.
Задержали их осенью 2017 года в севастопольской квартире, где жила сладкая шпионская парочка.
Суд признал Долгополова и Сухоносову виновными в государственной измене (ст. 275 УК РФ).
Мужчина получил 10 лет исправительной колонии строгого режима, а женщина - 9 лет колонии общего режима.
Приговор в законную силу пока не вступил.
Недавно суд в Ростове вынес приговор еще одному шпиону, передававшему Украине сведения, полученные на Черноморском флоте, бывшему капитану 2 ранга запаса Леониду Пархоменко.
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ИСТОЧНИК KP.RU