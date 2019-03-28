Строители возвели первую стену нового Екатерининского храма в Симферополе

Строители Группы компаний «Монолит», которая выступает меценатом проекта, возвели первую стену храма Святой Великомученицы Екатерины.

- Мы заливали бетоном трехметровую северо-восточную стену, это порядка 25 кубометров бетона. В целом на первый уровень уйдет 187 кубических метров. Кроме этого, мы приступили к армированию четырех центральных колонн, на которые будут опираться арочные своды и купол храма, – рассказал производитель работ Вениамин Самедин. – Мы положили начало двум большим процессам, которые будут идти параллельно: заливка стен по периметру здания, а также монтаж центрального входа и колонн.

Строительные работы стартовали спустя 15 лет после возвращения Крыма в состав России под патронатом главы Сергея Аксенова. Буквально за полгода были выполнены работы по реконструкции и частичному демонтажу существующих конструкций, а также начаты работы выше «нулевой отметки».

- Заливка стен для нас – это новый этап в жизни храма, к которому мы очень долго шли. Самое главное то, что работы ведутся по графику и уже к концу года завершится часть монолитных работ и мы сможем приступить к отделочным работам и установке купола, – поделился настоятель храма иерей Дионисий.

Поддержать строительство храма может каждый житель региона и страны. Сбор пожертвований на строительство осуществляет благотворительный фонд «Содействие и Развитие».

- Осенью прошлого года наша компания создала первый в Крыму корпоративный благотворительный фонд «Содействие и Развитие». Его цель – комплексное осуществление деятельности по корпоративной социальной ответственности. Строительство Екатерининского храма – это один из важных проектов фонда, ведь это единственное культовое сооружение в этом районе. Более того, благодаря настоятелю Отцу Дионисию, ведется активная образовательная и социальная работа. Я уверена, что после появления нового здания эта работа станет масштабнее. Поэтому мы поддержали строительство и предлагаем каждому неравнодушному жителю полуострова присоединиться к числу меценатов проекта через наш благотворительный фонд, – отметила заместитель генерального директора ГК «Монолит» Оксана Афанасьева.

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