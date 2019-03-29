"Могут вырубить леса под застройку": Эксперты об исключении крымской сосны Палласа из Красной книги

Со 2 апреля крымская популяция сосны Палласа (крымской) перестанет быть особо охраняемой - вступит в силу приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ об исключении этого вида из Красной книги России. Это значит, что теперь под охрану государства попадают только сосны Палласа, которые растут на территории Краснодарского края и Севастополя.

Новый статус прежде охраняемого растения вызвал в обществе резонанс – экологи беспокоятся, что теперь зоны южнобережья, где произрастает много сосновых лесов, смогут беспрепятственно «чистить» под застройку.

ПОЧЕМУ РАСТЕНИЕ РЕШИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ КРАСНОЙ КНИГИ

В Минэкологии Крыма отметили, что сосна Палласа (крымская) является одной из древообразующих пород полуострова. Большинство - более 24,5 тысяч гектаров - это искусственные насаждения. Еще около 8 тысяч - естественные. Сосны высаживали, в основном, вокруг населенных пунктов в качестве «зеленых поясов».

В ведомстве заявили, что на этих территориях нужно проводить так называемые «лесохозяйственные мероприятия», куда входит, в том числе, прореживание и лечение деревьев. Второй момент – это высокая пожароопасность такой местности, поскольку формируются «чистые древостои», которые невозможно было вырубить из-за наличия дерева в Красной книге.

- Проведенный анализ динамики возгораний на территории лесных насаждений, зафиксированных с 1991 по 2017 годы, показывает, что 98% пожаров возникли в сосновых древостоях. С целью недопущения крупных пожаров в сосновых насаждениях, а также своевременной их ликвидации необходимо регулярное и оперативное проведение противопожарных и санитарно-оздоровительных мероприятий, - отметили в Минэкологии.

КАК БЫЛО РАНЬШЕ

При Украине сосна Палласа входила в Зеленую книгу. Это официальный государственный документ, в котором собраны сведения о современном состоянии редких, находящихся под угрозой исчезновения, и типичных природных растительных сообществ, подлежащих охране. То есть ее вырубка без согласования с профильными ведомствами была запрещена. В Красной книге России сосна Палласа числилась и до включения полуострова в состав РФ. Затем, в 2014 году, крымская популяция тоже попала под охрану государства.

Еще с 2015 года крымские власти хотели исключить сосну Палласа из Красной книги. Причина та же – для проведения санитарных и проходных рубок, а не для того, что «мы хотим ее вырубать и предоставлять на новый год», как высказался тогда экс-заместитель председателя Совета министров Республики Крым Николай Янаки.

Уже в 2016 году эту тему снова поднял министр экологии и природных ресурсов РК Геннадий Нараев. И только в 2018-м Минприроды РФ приступило к разработке соответствующего законопроекта.

ЧТО ДАЛЬШЕ

Основная масса сосны Палласа в Крыму растет в Ялтинском горно-лесном природном заповеднике. Его общая площадь - 14,5 тысяч гектаров, из них около 2 тысяч гектаров искусственных насаждений.

- В искусственной экосистеме сосна растет по 120-150 штук на квадратном километре. Для того, чтобы она правильно росла, нужно периодически проводить вырубку. Помимо этого, деревья иногда заболевают, их нужно обрабатывать. Но все эти мероприятия нельзя было проводить, пока этот вид сосны был в Красной книге РФ под охраной государства. Даже если площадь выгорела, остались пеньки, вырубать их нельзя – все через согласование с Москвой. Ждали годами, бюрократии много, а эффекта мало, - рассказал «КП-Крым» начальник отдела природно-заповедного фонда Ялтинского горно-лесного природного заповедника Леонид Федин.

Специалист не считает, что нужно опасаться за крымские леса.

- Думаю, массовая вырубка не грозит. Есть определенный план вырубок лесов. Например, 100 кубов с гектара. Эти работы планируются на 10 лет вперед. Если люди хотят собрать валежник, им нужно тоже получать разрешение. Его они должны предъявить лесникам и вместе с ними выезжать на место, где нужно собирать валежник, - заключил Леонид Федин.

Между тем, экологи выразили обеспокоенность, что сосну начнут вырубать под застройку. И никто не посмотрит, что раньше это было краснокнижное дерево.

- Как только мы снимаем природоохранный статус, то фактически даем команду «фас» на застройку на южных склонах, где есть сосны Палласа. Если будет массовая вырубка, то пойдут такие процессы эрозии, которые никому в страшном сне не виделись. Потому что своей корневой системой лес удерживает осыпные массивы. При Украине популяции и фитоценозы сосны Палласа были неприкосновенны, поскольку числились в Зеленой книге. Я считаю, что вырубку нужно контролировать и высаживать новые деревья, - отметила в комментарии «КП-Крым» доцент кафедры ботаники и физиологии растений и биотехнологии факультета биологии и химии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Людмила Вахрушева.

Замдиректора крымской ассоциации «Экология и мир» Андрей Артов ранее был членом экспертного совета при Госкомлесе Крыма. Он напомнил, что изначально не планировалось полностью исключать крымскую популяцию сосны Палласа.

- Предложение совета было такое: исключить сосну из Красной книги, но только на территории искусственных посадок, а в естественной среде не трогать. Но этого не произошло. Вступление в силу распоряжения от Минэкологии может привести к тому, что участки естественного произрастания, которые находятся на южнобережье, останутся фактически без охраны. Часть естественных произрастаний крымской сосны входит в Ялтинский заповедник, То есть она охраняется в рамках ООПТ (особенно охраняемые природные территории). Но другие участки, где растет этот вид крымской сосны, не входят в ООПТ. Поэтому при выделении этих территорий под застройку будет значительно легче ее вырубить, - сказал «КП-Крым» эколог Андрей Артов.

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