Полицейский из Севастополя спас в Южном Судане двух женщин

Максим Блумбах, майор полиции, инспектор ДПС УМВД России по городу Севастополю с сентября прошлого года находится в Африке. На его счету уже две спасенных человеческих жизни.

В городе Бентиу Южного Судана расположен самый крупный лагерь беженцев в мире - почти 120 000 человек. Здесь живут в основном большие африканские семьи, воспитывающие по 10-12 детей. По периметру лагерь защищается войсками ООН, а порядок внутри обеспечивается полицией ООН, где и служит россиянин.

Женщина истекала кровью

На одном из дежурств Максиму Блумбаху сообщили о драке.

Миротворец доехал до места ЧП и увидел жуткую картину: в луже крови лежит женщина, у которой такие глубокие раны, что местами даже видны кости.

Близкие пытались помочь несчастной - перевязали ее каким-то тряпьем, но кровотечение продолжалось. Максиму ничего не оставалось, как уложить бедолагу на заднее сиденье служебного автомобиля, и утопить педаль газа в пол.

Севастополец следит за порядком в лагере беженцев.

Пожалуй, он никогда так быстро не ездил: в Севастополе, точно пачку штрафов принесли бы за лихачество.

Врачи из патрульной машины погрузили женщину на каталку и бегом в операционный зал.

Пострадавшую вытащили с того света.

- Если бы раненную привезли чуть позже, то мы ничего не смогли бы сделать, - врачи клиники MSF (международная независимая некоммерческая медицинская гуманитарная организация. -Ред.) оценили поступок парня из далекой России.

После Максим вернулся на место преступления, и оказалось, что женщину покалечила ее соседка: сначала их дети передрались между собой, потом и между взрослыми вспыхнул конфликт.

«Помогите, мою сестру убили!»

На улице тьма непроглядная - с электричеством в стране туговато, свет есть не во всех школах, а уж про уличные фонари говорить не приходится. А тут прямо под колеса патрульной машины бросилась тщедушная девчушка.

Ребенок на вид примерно лет 10 плакал навзрыд, и что-то пытался объяснить на своем родном нуэрском языке.

- Сестренка, моя сестренка! Господи, за что он ее убил! - перевел вопли несчастной один из местных жителей на английский язык.

Ребенок умолял о помощи: ее родную сестру безжалостно, до полусмерти избил муж, она лежит, как мертвая - глаза закрыты и почти не дышит.

Девчушка, заглянула в глаза Максиму и схватила его за руку:

- Пошли! Помоги!

Севастополец тут же связался с дежурным, рассказал о ЧП. Бросил машину, между плотно стоящими лачугами слишком узкие проходы - не проехать, и пешком отравился к пострадавшей.

- Я обнаружил молодую женщину без сознания. Вокруг было множество людей, - рассказал «Комсомольской правде - Крым» Максим Блумбах. - А муж, избив жену, уже сбежал.

Зевак много, но желающих помочь несчастной почему-то не нашлось. Русский миротворец растолкал толпу и понял, что без медиков не обойтись.

Осторожно поднял женщину с земли и взял на руки. Шаг за шагом, несколько сот метров Максим нес женщину до патрульной машины в кромешной темноте, среди груд мусора. Нарвись на кого, просто не успеть дать отпор, хоть и владеет несколькими видами единоборств. Миротворцам оружие не положено, а Южный Судан, между прочим, входит в топ самых опасных для туристов мест.

После Максим узнал, что доставленная им в больницу женщина выжила и потихоньку выздоравливает, но вот проведать спасенных ему нельзя: вход на территорию клиник MSF людям в любой униформе запрещен.

- Я просто выполняю служебный долг. Главная награда для меня спасенные человеческие жизни, - сказал «КП-Крым» Максим.

Как стало известно «КП-Крым», замминистра МВД объявил Максиму Блумбаху благодарность за добросовестное отношение к служебным обязанностям, высокий профессионализм и достигнутые успехи в работе.

СПРАВКА «КП»

Что делают «голубые каски» в Южном Судане

Южный Судан появился на карте в 2011 году после референдума, отделившего новое государство от Судана.

Несколько лет подряд страну разрывают внутренние дрязги: постоянно идут кровопролитные стычки между разными племенами, жертвами которых становятся старики, женщины и дети. Гибнет мирное население.

- Обстановка чудовищная, - ужаснулся представитель Генсекретаря ООН по правам человека, увидев в Южном Судане лежащие по нескольку дней на обочинах дорог трупы.

Поэтому международное сообщество и ввело в страну миротворческие силы.

Служба в Африке имеет свои особенности. Фото: семейный архив

Пребывание в Африке нельзя назвать отдыхом в экзотической стране.

- Здесь все не как в Крыму и всего два времени года. В сезон дождей страна захлебывается в потоках воды, а когда небо наконец-то проясняется, то наступает засушливый период – люди и животные, домашние и дикие, страдают от засухи, - отмечает Максим.

Люди, приезжающие в эту страну, так же рискуют подцепить какую-нибудь жуткую болезнь. Примерно, 80% жителей Южного Судана обладатели ВИЧ, очень распространен туберкулез, менингит, гепатит, бывает тиф, холера, бешенство и малярия.

Миротворцы, конечно, подготовлены и привиты, но гарантировать полную безопасность нельзя.

КСТАТИ

Каким нужно быть, чтобы взяли в миротворцы?

- Моему приезду в Южный Судан предшествовала большая и кропотливая работа, - лаконично объясняет «КП-Крым» Максим Блумбах.

У Максима два высших образования. В Сибирском индустриальном университете он получил диплом инженера автоматики, информатики и электромеханики. Кемеровский госуниверситет дал Максиму познания в юридической сфере.

Молодой мужчина свободно владеет английским языком, серьезно увлекается единоборствами – кандидат в мастера спорта по рукопашному бою, несколько лет занимался боксом и грепплингом (вид борьбы. - Ред. ).

Максим и в Африке не бросает занятия спортом. Фото: семейный архив

Кстати, хорошая физическая форма - не только залог успешной службы, но помогает держать марку и в свободное от работы время.

Россияне подают отличный пример в службе и в спорте. Фото: МВД РФ

Миротворцы из России в честь 23 февраля умудрились провести турнир по силовому двоеборью, на который пригласили коллег из Швеции, Норвегии, Канады, Филиппин и Южного Судана. И майор полиции из Севастополя выиграл «золото» в весовой категории до 90 килограммов.

Россияне пользуются у миротворцев, служащих под эгидой ООН, а это представители более 40 стран, уважением и авторитетом.

Про русских говорят, что рядом с такими отважными ребятами, даже в Африке без оружия безопасно.