Полицейский из Севастополя спас в Южном Судане двух женщин
Максим Блумбах, майор полиции, инспектор ДПС УМВД России по городу Севастополю с сентября прошлого года находится в Африке. На его счету уже две спасенных человеческих жизни.
В городе Бентиу Южного Судана расположен самый крупный лагерь беженцев в мире - почти 120 000 человек. Здесь живут в основном большие африканские семьи, воспитывающие по 10-12 детей. По периметру лагерь защищается войсками ООН, а порядок внутри обеспечивается полицией ООН, где и служит россиянин.
Женщина истекала кровью
На одном из дежурств Максиму Блумбаху сообщили о драке.
Миротворец доехал до места ЧП и увидел жуткую картину: в луже крови лежит женщина, у которой такие глубокие раны, что местами даже видны кости.
Близкие пытались помочь несчастной - перевязали ее каким-то тряпьем, но кровотечение продолжалось. Максиму ничего не оставалось, как уложить бедолагу на заднее сиденье служебного автомобиля, и утопить педаль газа в пол.
Севастополец следит за порядком в лагере беженцев.
Пожалуй, он никогда так быстро не ездил: в Севастополе, точно пачку штрафов принесли бы за лихачество.
Врачи из патрульной машины погрузили женщину на каталку и бегом в операционный зал.
Пострадавшую вытащили с того света.
- Если бы раненную привезли чуть позже, то мы ничего не смогли бы сделать, - врачи клиники MSF (международная независимая некоммерческая медицинская гуманитарная организация. -Ред.) оценили поступок парня из далекой России.
После Максим вернулся на место преступления, и оказалось, что женщину покалечила ее соседка: сначала их дети передрались между собой, потом и между взрослыми вспыхнул конфликт.
«Помогите, мою сестру убили!»
На улице тьма непроглядная - с электричеством в стране туговато, свет есть не во всех школах, а уж про уличные фонари говорить не приходится. А тут прямо под колеса патрульной машины бросилась тщедушная девчушка.
Ребенок на вид примерно лет 10 плакал навзрыд, и что-то пытался объяснить на своем родном нуэрском языке.
- Сестренка, моя сестренка! Господи, за что он ее убил! - перевел вопли несчастной один из местных жителей на английский язык.
Ребенок умолял о помощи: ее родную сестру безжалостно, до полусмерти избил муж, она лежит, как мертвая - глаза закрыты и почти не дышит.
Девчушка, заглянула в глаза Максиму и схватила его за руку:
- Пошли! Помоги!
Севастополец тут же связался с дежурным, рассказал о ЧП. Бросил машину, между плотно стоящими лачугами слишком узкие проходы - не проехать, и пешком отравился к пострадавшей.
- Я обнаружил молодую женщину без сознания. Вокруг было множество людей, - рассказал «Комсомольской правде - Крым» Максим Блумбах. - А муж, избив жену, уже сбежал.
Зевак много, но желающих помочь несчастной почему-то не нашлось. Русский миротворец растолкал толпу и понял, что без медиков не обойтись.
Осторожно поднял женщину с земли и взял на руки. Шаг за шагом, несколько сот метров Максим нес женщину до патрульной машины в кромешной темноте, среди груд мусора. Нарвись на кого, просто не успеть дать отпор, хоть и владеет несколькими видами единоборств. Миротворцам оружие не положено, а Южный Судан, между прочим, входит в топ самых опасных для туристов мест.
После Максим узнал, что доставленная им в больницу женщина выжила и потихоньку выздоравливает, но вот проведать спасенных ему нельзя: вход на территорию клиник MSF людям в любой униформе запрещен.
- Я просто выполняю служебный долг. Главная награда для меня спасенные человеческие жизни, - сказал «КП-Крым» Максим.
Как стало известно «КП-Крым», замминистра МВД объявил Максиму Блумбаху благодарность за добросовестное отношение к служебным обязанностям, высокий профессионализм и достигнутые успехи в работе.
СПРАВКА «КП»
Что делают «голубые каски» в Южном Судане
Южный Судан появился на карте в 2011 году после референдума, отделившего новое государство от Судана.
Несколько лет подряд страну разрывают внутренние дрязги: постоянно идут кровопролитные стычки между разными племенами, жертвами которых становятся старики, женщины и дети. Гибнет мирное население.
- Обстановка чудовищная, - ужаснулся представитель Генсекретаря ООН по правам человека, увидев в Южном Судане лежащие по нескольку дней на обочинах дорог трупы.
Поэтому международное сообщество и ввело в страну миротворческие силы.
Служба в Африке имеет свои особенности. Фото: семейный архив
Пребывание в Африке нельзя назвать отдыхом в экзотической стране.
- Здесь все не как в Крыму и всего два времени года. В сезон дождей страна захлебывается в потоках воды, а когда небо наконец-то проясняется, то наступает засушливый период – люди и животные, домашние и дикие, страдают от засухи, - отмечает Максим.
Люди, приезжающие в эту страну, так же рискуют подцепить какую-нибудь жуткую болезнь. Примерно, 80% жителей Южного Судана обладатели ВИЧ, очень распространен туберкулез, менингит, гепатит, бывает тиф, холера, бешенство и малярия.
Миротворцы, конечно, подготовлены и привиты, но гарантировать полную безопасность нельзя.
КСТАТИ
Каким нужно быть, чтобы взяли в миротворцы?
- Моему приезду в Южный Судан предшествовала большая и кропотливая работа, - лаконично объясняет «КП-Крым» Максим Блумбах.
У Максима два высших образования. В Сибирском индустриальном университете он получил диплом инженера автоматики, информатики и электромеханики. Кемеровский госуниверситет дал Максиму познания в юридической сфере.
Молодой мужчина свободно владеет английским языком, серьезно увлекается единоборствами – кандидат в мастера спорта по рукопашному бою, несколько лет занимался боксом и грепплингом (вид борьбы. - Ред. ).
Максим и в Африке не бросает занятия спортом. Фото: семейный архив
Кстати, хорошая физическая форма - не только залог успешной службы, но помогает держать марку и в свободное от работы время.
Россияне подают отличный пример в службе и в спорте. Фото: МВД РФ
Миротворцы из России в честь 23 февраля умудрились провести турнир по силовому двоеборью, на который пригласили коллег из Швеции, Норвегии, Канады, Филиппин и Южного Судана. И майор полиции из Севастополя выиграл «золото» в весовой категории до 90 килограммов.
Россияне пользуются у миротворцев, служащих под эгидой ООН, а это представители более 40 стран, уважением и авторитетом.
Про русских говорят, что рядом с такими отважными ребятами, даже в Африке без оружия безопасно.
ИСТОЧНИК KP.RU