2019-03-29T19:42:04+03:00
Общество

В двух километрах от Крымского моста нашли боевой катер Сталина

Корпус корабля морской погранохраны НКВД сделан из красного дерева и прошит гвоздями из бронзы
Галина КОВАЛЕНКО
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Поисковики нашли на месте гибели катера рацию, часы, штурманский транспортир, иллюминаторы из бронзы... Фото: предоставлено "Батарея 29 БИС"Поисковики нашли на месте гибели катера рацию, часы, штурманский транспортир, иллюминаторы из бронзы... Фото: предоставлено "Батарея 29 БИС"
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Поисковикам удалось идентифицировать затонувший катер, найденный под водой всего в двух километрах от Крымского моста. Его обнаружили в сентябре прошлого года, долго исследовали - и пришли к выводу, что до войны на этом катере любовались видами Крыма руководители СССР, среди которых был и сам Иосиф Сталин.

КАТЕР ДО ВОЙНЫ ОХРАНЯЛ VIP-ДАЧИ

Катер укрыл толстый слой ила. Фото: предоставлено "Батарея 29 БИС"

Катер укрыл толстый слой ила. Фото: предоставлено "Батарея 29 БИС"

- Объект удалось идентифицировать – это сторожевой катер СК-053 типа ЗК, - рассказал «Комсомольской правде - Крым» руководитель поисковой группы «Батарея 29 БИС» Александр Елкин. - В ночь с 3 на 4 ноября 1943 года катер погиб при переходе в районе Эльтигена (Керчь – От ред.).

Время гибели подтверждают, не только архивы, но газета от октября 1943 года, которая была на катере.

- К крышке иллюминатора прилепился кусочек газеты. Чудом сохранился, плохо, конечно, видно, но все-таки можно разобрать написанное, - сказал руководитель поисковиков.

Александр Елкин считает, что катер СК-053 (ЗК) подорвался на мине:

- Координаты гибели точно ложатся на немецкое минное поле «К-12». Вдобавок мы нашли только 2/3 катера, носовая часть отсутствует – ее просто разрушило взрывом.

Поисковики тщательно изучили свою находку, и теперь уверены, что это не рядовое военное судно.

- На этом катере наверняка бывали Иосиф Сталин, Климент Ворошилов и Семен Буденный, - заявил «Комсомольской правде - Крым» Александр Елкин.

Поисковик рассказал, что катер СК-053 морской пограничной охраны НКВД до войны длительное время охранял с моря дачи первых лиц государства на Южном берегу Крыма.

Александр Елкин руководит поисковыми операциями. Фото: предоставлено "Батарея 29 БИС"

Александр Елкин руководит поисковыми операциями. Фото: предоставлено "Батарея 29 БИС"

Поэтому катер, хоть и пограничный, но был исполнен с различными непривычными излишествами: корпус из красного дерева, двигатель американского производства «Дельфин», вместо привычного железа для иллюминаторов, гвоздей и прочих деталей использовали бронзу. Роскошь для 1935 года, что и говорить!

- Катер больше похож на прогулочный, чем военный - такая вот красивенькая штучка, в дорогом исполнении, - отметил исследователь. – И поэтому члены правительства, отдыхавшие на дачах, очень часто использовали его для экскурсий по Черному морю. Такой вот разъездной и прогулочный пограничный катер. Сейчас мы ищем в архивах фотографии, как первые лица государства отдыхали на палубе корабля.

Кроме «гламурных» деталей, на катере находилось два пулемета - ДШК-38 и «Максим».

Стойка от зенитного пулемета, который находился на борту катера. Фото: предоставлено "Батарея 29 БИС"

Стойка от зенитного пулемета, который находился на борту катера. Фото: предоставлено "Батарея 29 БИС"

Правда, поисковикам удалось обнаружить лишь стойку от зенитного пулемета и ящики с лентами патронов для «Максима».

НА МЕСТЕ ГИБЕЛИ КОМАНДЫ ВОЗЛОЖАТ ВЕНКИ

С началом войны катер отправился на фронт. В ноябре 1943 года, в 10 километрах от керченского мыса Камыш-Бурун СК-053 снесло на немецкое минное заграждение, и катер подорвался. По сей день все 12 членов экипажа значатся в списке пропавших без вести.

Василий Фабриков. Фото: предоставлено "Батарея 29 БИС"

Василий Фабриков. Фото: предоставлено "Батарея 29 БИС"

Поисковики проделали огромную работу, чтобы найти близких моряков и сообщить им о месте упокоения родных.

Александр Переяслов. Фото: предоставлено "Батарея 29 БИС"

Александр Переяслов. Фото: предоставлено "Батарея 29 БИС"

- Нашлись родственники комендора (артиллерист. – от ред.) Василия Изосимовича Фабрикова и командира отделения рулевых Александра Павловича Переяслова, - рассказал член команды «Батарея 29БИС» Александр Шестириков и улыбнулся. – Пока вели розыски, то выяснилась удивительная деталь - близкие Фабрикова, так же, как я, живут в городе Тольятти, причем в соседнем доме.

Сейчас идет работа с краеведами в Удмуртии, откуда родом боцман Виктор Владимирович Савинов.

- Известно, что он родился в 1918 году в Ижевске, проживал на улице Свободы в доме. Был призван на флот в 1938 году. Дома его осталась ждать мать – Савинова Татьяна Тимофеевна, - сообщил Александр Шестириков.

В преддверии Дня Победы команда «Батарея 29БИС» планирует вместе с близкими моряков побывать на месте гибели катера и возложить памятные венки.

- 3 мая приедут из Краснодара близкие Александра Переяслова. Родственники Василия Фабрикова из Тольятти, душой рвутся в Керчь, но не могут – возраст уже не тот, - сказал поисковик.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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