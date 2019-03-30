2019-03-30T09:12:29+03:00
Общество

Выставка военной техники и концерты: В Крыму пройдет акция, посвященная 75-летию освобождения полуострова от немецких захватчиков

Также она приурочена к 5-летию образования Погрануправления ФСБ РФ по Крыму
Александра КОРШУНОВА
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Акция пройдет в пяти крымских городахАкция пройдет в пяти крымских городахФото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Крыму и Севастополе с 30 марта по 2 апреля пройдет военно-патриотическая акция «Беречь Отчизну - долг, честь!». Он приурочена к 75-летию освобождения полуострова от немецко-фашистских захватчиков и 5-летию образования Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Мероприятия пройдут в Симферополе, Севастополе, Евпатории, Феодосии, Джанкое, Армянске и Черноморском.

Планируется провести брифинг с руководством акции, митинги, торжественное принятие в ряды «Юных друзей пограничников» учащихся местных школ.

- Пройдет демонстрация выставки вооружения и техники, которая применяется в пограничной деятельности. Также будет работать консультационный пункт о военной службе, - сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ РФ по Крыму.

Кроме того, участников акции ждет еще и концертная программа Центрального пограничного ансамбля ФСБ России.

КОНКРЕТНО

30 марта

Джанкой

13.00-14.00 - митинг у Памятника погибшим пограничникам;

14.30-15.30 - концерт в районном Доме культуры;

Армянск

12.45-13.30 - митинг в городском парке Победы;

15.00-16.30 - концерт в Доме культуры завода «Титан».

31 марта

Евпатория

12.30-13.30 - митинг у мемориала «Красная горка»;

15.00-16.30 - концерт в театре им. Пушкина.

Черноморское

14.30-15.30 - концерт в Доме культуры

1 апреля

Севастополь

12.00-12.40 - возложение цветов у Вечного огня;

15.00-16.30 - концерт в «Культурном центре».

2 апреля

Симферополь

10.00-10.40 - митинг у мемориала Вечного огня;

12.00-12.30 - выставка техники, вооружения на площади им. Ленина;

12.30-14.30 - торжественная часть и концерт по случаю 5-летия со дня образования Пограничного управления.

Напомним, 27 марта в крымской столице отметили День Росгвардии. На центральной площади города прошла выставка военной техники, концерт. На нем гостей и жителей Симферополя радовали маршами, джазом и патриотическими песнями.

Кстати, показать свои таланты удалось и спортсменам. Прямо на площади Ленина прошли спарринги дзюдоистов, выступили и боксеры.

Чуть позже на сцену вышли и силачи - молодые девушки жонглировали тяжеленными гирями.

А чуть поодаль, рядом с Советом министров, стояла полевая кухня, которая манила горожан своим запахом.

Справка «КП»

Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым создано 2 апреля 2014 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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