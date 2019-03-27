День Росгвардии в Симферополе: Гречневая каша, духовой оркестр и БТРы

СЕГОДНЯ 16:31 2019-03-27T17:02:12+03:00

В столице региона на площади Ленина организовали праздник [фото]

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«Русский парень от пуль не бежит, Русский парень от боли не стонет..." - на площади Ленина в Симферополе трубили трубы и выбивали дробь барабаны.

Музыканты исполнили марши и джаз.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

27 марта, в столице региона отмечается День Росгвардии. Оркестр радовал горожан и гостей Симферополя маршами, джазом и патриотическими песнями.

Спортсмены показали мастерствоФото: Галина КОВАЛЕНКО

Показали свою удаль и силу спортсмены: прямо на площади начались спарринги дзюдоистов, выступили и боксеры.

Гири летали, как перышки.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Вышли и силачи: молодые девушки жонглировали тяжеленными гирями, как пушинками.

В сторонке от музыкального театра, где шло представление, рядом с Совмином манила аппетитным дымком полевая кухня.

Малыши уплетали кашу за обе щеки.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

- Шикарная каша! – оценили горожане кулинарные способности поваров в форме.

Росгвардейцы решили не только развлечь своих гостей выставкой, концертом и показательными выступлениями, но накормить и напоить.

Гречневая каша и сладкий чай – что может быть лучше?!

Военная техника всегда привлекает вниманиеФото: Галина КОВАЛЕНКО

День Росгвардии в Симферополе отмечали до самого вечера: весь день на площади проходила выставка техники и можно было потрогать руками и даже посидеть в кабинах бронетранспортеров, «тигров» и Уралов.

Многие захотели запечатлеть себя рядом с разведчиками.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

И конечно же сделать фото на память.

ИСТОЧНИК KP.RU