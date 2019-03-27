2019-03-27T17:02:12+03:00
Общество

День Росгвардии в Симферополе: Гречневая каша, духовой оркестр и БТРы

В столице региона на площади Ленина организовали праздник [фото]
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Росгвардейцы накормили гостей настоящей солдатской кашейРосгвардейцы накормили гостей настоящей солдатской кашейФото: Галина КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

«Русский парень от пуль не бежит, Русский парень от боли не стонет..." - на площади Ленина в Симферополе трубили трубы и выбивали дробь барабаны.

Музыканты исполнили марши и джаз. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Музыканты исполнили марши и джаз.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

27 марта, в столице региона отмечается День Росгвардии. Оркестр радовал горожан и гостей Симферополя маршами, джазом и патриотическими песнями.

Спортсмены показали мастерство Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Спортсмены показали мастерствоФото: Галина КОВАЛЕНКО

Показали свою удаль и силу спортсмены: прямо на площади начались спарринги дзюдоистов, выступили и боксеры.

Гири летали, как перышки. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Гири летали, как перышки.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Вышли и силачи: молодые девушки жонглировали тяжеленными гирями, как пушинками.

В сторонке от музыкального театра, где шло представление, рядом с Совмином манила аппетитным дымком полевая кухня.

Малыши уплетали кашу за обе щеки. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Малыши уплетали кашу за обе щеки.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

- Шикарная каша! – оценили горожане кулинарные способности поваров в форме.

Росгвардейцы решили не только развлечь своих гостей выставкой, концертом и показательными выступлениями, но накормить и напоить.

Гречневая каша и сладкий чай – что может быть лучше?!

Военная техника всегда привлекает внимание Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Военная техника всегда привлекает вниманиеФото: Галина КОВАЛЕНКО

День Росгвардии в Симферополе отмечали до самого вечера: весь день на площади проходила выставка техники и можно было потрогать руками и даже посидеть в кабинах бронетранспортеров, «тигров» и Уралов.

Многие захотели запечатлеть себя рядом с разведчиками. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Многие захотели запечатлеть себя рядом с разведчиками.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

И конечно же сделать фото на память.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Гигантский носорог и саблезубый тигр: В Крыму открылась выставка из останков животных, которые нашли в пещере «Таврида»
В Керченском проливе сняли с мели судно Maryland с металлом
В Севастополе отец заколол ножом сына
Предприятие «Крымские морские порты» задолжало 22 миллиона рублей налогов
Аэропорт "Симферополь" с 31 марта переходит на весенне-летнее расписание полетов
Оступилась и упала: В крымских горах пострадала туристка из Кемеровской области
Началась укладка асфальта на пятом этапе строительства трассы «Таврида»
В Крым с 30 апреля начнут прибывать туристы по «единому» билету
Поиск и спасение: экипажи кораблей и «Коммуны» проводят учения в Черном море
Винтовки, пулеметы и БТРы: В Симферополе проходит выставка военной техники
В Симферополе скоро закончится отопительный сезон
В Симферополе начали расчищать военные кладбища и приводить в порядок памятники
Экипаж «Василия Быкова» из Севастополя забросал гранатами «диверсантов»
Крымские пограничники изъяли у украинца 8 флаконов запрещенного препарата
В Симферополе в среду отключат воду на 17 улицах
В Крыму 15-летний подросток пострадал при взрыве самодельного взрывпакета
В Симферополе 27 марта частично отключат свет