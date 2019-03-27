День Росгвардии в Симферополе: Гречневая каша, духовой оркестр и БТРы
«Русский парень от пуль не бежит, Русский парень от боли не стонет..." - на площади Ленина в Симферополе трубили трубы и выбивали дробь барабаны.
Музыканты исполнили марши и джаз.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
27 марта, в столице региона отмечается День Росгвардии. Оркестр радовал горожан и гостей Симферополя маршами, джазом и патриотическими песнями.
Спортсмены показали мастерствоФото: Галина КОВАЛЕНКО
Показали свою удаль и силу спортсмены: прямо на площади начались спарринги дзюдоистов, выступили и боксеры.
Гири летали, как перышки.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Вышли и силачи: молодые девушки жонглировали тяжеленными гирями, как пушинками.
В сторонке от музыкального театра, где шло представление, рядом с Совмином манила аппетитным дымком полевая кухня.
Малыши уплетали кашу за обе щеки.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
- Шикарная каша! – оценили горожане кулинарные способности поваров в форме.
Росгвардейцы решили не только развлечь своих гостей выставкой, концертом и показательными выступлениями, но накормить и напоить.
Гречневая каша и сладкий чай – что может быть лучше?!
Военная техника всегда привлекает вниманиеФото: Галина КОВАЛЕНКО
День Росгвардии в Симферополе отмечали до самого вечера: весь день на площади проходила выставка техники и можно было потрогать руками и даже посидеть в кабинах бронетранспортеров, «тигров» и Уралов.
Многие захотели запечатлеть себя рядом с разведчиками.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
И конечно же сделать фото на память.
ИСТОЧНИК KP.RU