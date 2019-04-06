2019-04-06T22:56:22+03:00
Происшествия

В Севастополе мужчина стрелял в подростков из газового пистолета

Прохожему не понравилось, что дети шумели [обновляется]
Анастасия КУРДЮКОВА
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Инцидент произошел в Гагаринском районе.Инцидент произошел в Гагаринском районе.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Севастополе мужчина устроил стрельбу, чтобы утихомирить шумевших детей. Инцидент произошел в Гагаринском районе.

По предварительным данным, мужчина проходил мимо компании подростков, отдыхавших на улице. Молодежь сильно галдела, что вывело взрослого человека из себя. Началась словесная перебранка, после чего мужчина достал пистолет и выстрелил.

- Мужчина стрелял из газового пистолета. Никто из детей не пострадал, - сообщили «Комсомольской правде – Крым» в управлении МВД России по Севастополю. - Что именно стало причиной конфликта, пока сказать не можем. Подробности произошедшего выясняются. На месте происшествия работают правоохранители.

Напомним, в Крыму 7-классник выстрелил из "пневматики" в 5-классника. ЧП произошло в январе прошлого года в стенах гимназии №1 им. Ушинского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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