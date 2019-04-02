Звезда Голливуда Дольф Лундгрен снимется в роли начальника Керченского гестапо

61-летний актер Дольф Лундгрен, ставший звездой Голливуда после ролей в фильмах "Рокки 4" и "Универсальный солдат", снимется в трилогии "Приговоренные к подвигу", посвященной Великой Отечественной войне. Статный швед сыграет начальника керченского гестапо Гюнтера Гельдмана, вошедшего в историю "благодаря" своим зверствам в Крыму.

ОТРАВИТЕЛЬ ДЕТЕЙ

Первый фильм трилогии, где будет блистать Лундгрен, называется "Аджимушкай". Военный блокбастер расскажет о том, как в Керчи свыше 20 тысяч военных и гражданских ушли в каменоломни и семь месяцев боролись с захватчиками.

Лундгрен на экране предстанет перед зрителями в совершенно не геройском образе.

- В фильме "Аджимушкай" он сыграет человека Зло. Именно по приказу Гельдмана в торты и конфеты закачали синильную кислоту и отравили ими 245 учеников начальных классов керченских школ. Материалы этого жуткого преступления фигурировали на Нюрнбергском процессе, - рассказал "Комсомольской правде - Крым" генеральный продюсер кинокомпании "Грифон фильм" и продюсерского центра "Крымский Мост" Александр Беланов. - На совести Гельдмана и трагедия Багеровского рва, где расстреляны свыше семи тысяч евреев, караимов, крымчаков.

Вторая лента трилогии - "Маска". Она расскажет о разведывательно-диверсионной группе "Сокол", которую в годы войны организовали актеры и сотрудники Русского театра в Симферополе. Дольф Лундгрен появится в эпизодах и здесь.

- Начальник керченского гестапо приезжает в Симферополь на премьеру Русского театра. После очередной газовой атаки в Аджимушкае, у фашиста возникает желание отдохнуть, насладиться прекрасным, - поделился Александр Беланов.

- Каким же образом удалось заинтересовать фильмом "универсального солдата"? – интересуемся.

Петар Зекавица в "Маске" будет эсэсовцем. Фото: Александр Беланов

- Главного антагониста фильма "Маске" – эсэсовца Олендорфа, который будет весь фильм преследовать актеров из группы "Сокол", будет играть великолепный сербский актер, мой друг и крестник Петар Зекавица. Он снимался с Дольфом в нескольких фильмах, вот и помог мне выйти на него, - рассказал Александр Беланов.

Голливудский актер очень быстро согласился на время стать злодеем.

- Дольфа восхитила история героической обороны Аджимушкая! О наших героях он узнал в далеком 1973 году, когда моему родному городу Керчь присвоили звание города-героя. Тогда об этом писали все газеты мира. Для актера главное, что фильм - про Аджимушкай, а какого героя он будет играть - неважно, - рассказал сценарист. - Тем более, что для любого артиста яркая отрицательная роль - это просто подарок судьбы. Злодеев всегда играть гораздо интереснее, чем положительных героев.

ЕЩЕ ОДНА ЗВЕЗДА ИЗ ГОЛЛИВУДА

Во второй части в "Маске" будет играть еще одна звезда из Голливуда.

Имя артистки, которая перевоплотится в Ольгу Чехову - любимую актрису Гитлера, держится в тайне, но известно, что она родилась на территории Советского Союза и великолепно знает русский язык.

- Ольга Чехова станет также одним из главных персонажей третьего фильма кинотрилогии "Песочные часы", а вот Гюнтера в этой ленте уже не будет, - чуть приоткрыл завесу продюсер, - причем действия будет проходить не только в Севастополе, но и в Берлине.

"Песочные часы" посвящены последним дням защиты Севастополя в 1942 году: город покинули партийные и военные руководители, моряки и солдаты остались один на один с врагом.

В кинотрилогии "Приговоренные к подвигу" будут сниматься звезды российского кино – Татьяна Лютаева и Юрий Васильев, Василий Мищенко и Полина Кутепова, Александр Лыков и Виктория Исакова, Андрей Мерзликин и Виктория Толстоганова, Владимир Вдовиченков и Ванда Конисевич. Мы также увидим крымских актеров - Ольгу Котляренко и Юрия Михайловского.

Кирилл Краснов - главный претендент на роль братьев-близнецов в фильмах "Аджимушкай" и "Маска". Фото: Александр Беланов

На главные роди в фильме «Аджимушкай» будут пробоваться совсем молодые актеры, выпускники ВГИКа Кирилл Краснов, Дмитрий Кондрашов, Александр Шам.

СЪЕМКИ НАЧНУТСЯ В АВГУСТЕ

Александр Беланов, генпродюсер кинокомпании "Грифон фильм" и Виктор Конисевич, режиссер фильмов "Маска" и "Аджимушкай". Фото: Александр Беланов

- Жизнь так распорядилась, что сначала мы начинаем снимать второй фильм трилогии "Маску". В кадре нужна золотая осень и крымская зима - сказал продюсер. - В Керчь, в Аджимушкай, съемочная группа приедет следующей весной – в апреле-мае, когда в полях зацветут маки, лаванда. Именно в это время в 1942 году и началась трагедия Аджимушкая.

Сценарист и кинопродюсер Александр Беланов успокоил поклонниц двухметрового красавца-актера Дольфа Лундгрена, которые опасаются, что их кумиру придется сгибаться в три погибели для съемок в керченских катакомбах:

- В самих катакомбах мы будем снимать только сцены, происходящие на входах и выходах в подземелье. Подземные казармы, госпиталя, штаб, радиорубку мы будем воссоздавать в Москве, студиях-ангарах, где смогут разместиться и дорогостоящие съемочное, осветительное оборудование. Под землей очень дорого и неудобно работать – теснота, низкие потолки, темнота.

Много эпизодов будет сниматься в центре Керчи, на площади Ленина, возле здания бывшей женской гимназии, у крепости Еникале и в Эльтигене.

В Симферополе, в фильме «Маска», мы увидим историческую сцену Крымского драмтеатра имени Максима Горького, а вот гостиницу и ресторан «Астория» придется воссоздавать заново.

Артисту из Голливуда все равно, как к его визиту на Крымский полуостров отнесутся в Киеве.

- В Голливуде много самодостаточных актёров, которые не играют в бирюльки и не обращают внимание на политику, - утверждает кинопродюсер Александр Беланов. – Санкции не позволяют посещать Украину актёрам, если они побывали в Крыму. Но, поверьте, никто из американских звезд даже в кошмарном сне не планирует поездки в нынешний Киев. Что там делать? В Чернобыле сниматься или на Майдане? Им по большому фиолетово, в какой "Миротворец" их занесут.

ПРОЙДЕТ В СОСТАВЕ БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА

- Дольф Лундгрен очень хочет встретиться с Владимиром Путиным. Актер намерен вместе с президентом России, великим актёром Василием Лановым и миллионами россиян пройтись по центру Москвы в колонне "Бессмертного полка" с фотографией своего деда, погибшего во Второй мировой войне. Тот воевал в войсках наших союзников - англичан, - отметил Александр Беланов и добавил, что кинокомпания «Грифон фильм» сейчас активно занимается организацией приезда Дольф Лундгрен в Москву.

СПРАВКА КП

Дольф Лундгрен - американский актер, режиссер шведского происхождения. Известность получил в 1985 году благодаря роли советского боксера Ивана Драго в "Рокки 4", где снимался вместе с Сильвестром Сталонне. Также делил съемочную площадку с Жаном-Клодом Ван Даммом в "Универсальном солдате".

Дольф Лундгрен также является магистром химического машиностроения, мастером боевых искусств.