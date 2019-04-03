Суд постановил уволить "железного мэра" Евпатории Андрея Филонова

Евпаторийский городской суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал муниципалитет расторгнуть трудовой договор с главой администрации Евпатории Андреем Филоновым.

Напомним, еще в октябре прошлого года прокурор внес в горсовет Евпатории представление, предложив уволить градоначальника по недоверию за коррупционное деяние. В надзорном ведомстве обнаружили, что Филонов подписал приказ о назначении отца своей сожительницы на должность руководителя одного из муниципальных казенных учреждений. Подписал – и не сообщил о возникшем, по мнению прокуратур, конфликте интересов.

Андрей Филонов уже тогда назвал представление прокуратуры политически мотивированным и необоснованным. И намерен отстаивать свою правоту в суде и далее, в частности - обжаловать в Верховном суде Крыма решение Евпаторийкого горсуда.

- Принятое решение не вступило в законную силу и не означает, что я автоматически уволен с занимаемой должности, - разъяснил на своей странице в Facebook Андрей Филонов. - Я не провидец, но у меня есть веские правовые основания считать, что судебное решение останется нереализованным и не вступит в силу. Признаюсь, что подобный исход дела не был для меня неожиданностью, а соответствующая апелляционная жалоба в Верховный Суд Крыма на это решение уже лежит передо мной. И как это часто бывает, чтобы доказать и отстоять свою позицию, приходится пройти все судебные инстанции.

Филонов заверил, что готов к длительному судебному процессу.

- У меня есть для этого силы, уверенность в победе и, конечно же, закон, который полностью на моей стороне, - заключил градоначальник.

КАНЦЕЛЯРИЯ И ГАРАЖ

Как сообщалось, конфликт интересов возник, так как отец сожительницы Филонова занял должность директора муниципального казенного учреждения, которое занимается материально-техническим обеспечением работы администрации.

- В их ведении – канцелярия, закупка товаров, гараж, - отмечал ранее мэр в комментарии КП-Крым.

Тогда Филонов рассказал, что отец его сожительницы работает на указанном предприятии с 2015 года: занимал должности начальника транспортного цеха, заместителя директора. После ухода руководителя предприятия освободившееся кресло по решению руководителя аппарата администрации и досталось «родственнику» градоначальника.

Евпаторийский городской суд объявил о своем решении 2 апреля. Как стало известно КП-Крым из собственных источников, в среду, 3 апреля, силовики пришли с обысками в администрацию Евпатории.

ФЛЕШМОБ В СОЦСЕТЯХ

Тем временем в социальных сетях стартовал флешмоб в поддержку действующего мэра. Люди публикуют посты с хештегами #ЯдоверяюФилонову, #ЯверюФилонову, #ЯзаФилонова.

Елена:

- Что сказать...итак все уже все знают! У нас самый лучший мэр, за 4 года город расцвел. Всёебудет хорошо, я же #ОтСловКДелу за Филонова!

Даниил:

- Андрей Владимирович, Вы еще набережную из города в Заозерку не сделали с велодорожками и в едином стиле! Впереди еще одна пятилетка! Нельзя уходить!

Альберт:

- Лично я за Филонова, потому что на должности мэра он сделал очень много для нашего города и поселков. Город становится лучше... Просто многие уже наверно забыли какой был шалман перед Универсамом, или дорога к морю по улице Фрунзе - вся в торговых палатках, вечно грязных. А еще очень круто, что наш #IronMэр - самый спортивный мэр в России.

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