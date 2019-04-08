Между Индией и Севастополем планируют запустить авиарейсы

Больше ста представителей СМИ и турбизнеса из Индии посетили Севастополь.

- Мы обсудили сотрудничество, в первую очередь, в туристической сфере - Севастополь будет рад принять индийских туристов. Уверен, что взаимодействие с Русским информационным центром в Мумбаи даст новый импульс развития туристических отношений между нашими странами, - сказал губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

Он отметил, что Севастополь заинтересован в привлечении иностранных инвесторов, в том числе, в сферу туризма. Для этого в городе создается современная городская инфораструктура и работает свободная экономическая зона.

Дмитрий Овсянников предложил продумать с туристическим сообществом Индии продумать о проведении в Севастополе в 2020 году конференции стран-членов БРИКС по вопросам перспектив развития туризма в Крыму.

Кроме того, между Индией и Севастополем планируют организовать авиаперелеты с транзитной пересадкой в одном из регионов России.

- Мы очень рады побывать в Севастополе, потому что видим большой потенциал в развитии туристических отношений между Индией и Севастополем. Архитектура, культура, природа, хорошая еда, улыбающиеся люди с открытыми сердцами – это то, что важно для индийских туристов и то, что им нравится, - отметил управляющий партнер Русского информационного центра Пареш Навани.

Укреплению отношений между Индией и Севастополем способствовало создание проекта India Friendly в 2016 году. Программа помогает объектам туристической индустрии адаптироваться к приему индийских туристов. Проектом India Friendly сертифицированы места для размещения туристов в Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Екатеринбурге, а теперь также в Крыму и Севастополе.

Представители индийской делегации подписали меморандумы о сотрудничестве с туроператорами Крыма, аналогичный документ составили Главное управление культуры Севастополя и Русский информационный центр в городе Мумбаи.

Делегация из Индии побывала на набережной Назукина, в Музее фортификационных сооружений в Балаклаве, а также посетила музей-заповедник «Херсонес Таврический».

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