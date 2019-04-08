2019-04-08T10:00:37+03:00
Общество

Между Индией и Севастополем планируют запустить авиарейсы

Город-герой посетили представители туристического бизнеса и журналисты из Индии
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
Изменить размер текста:

Больше ста представителей СМИ и турбизнеса из Индии посетили Севастополь.

- Мы обсудили сотрудничество, в первую очередь, в туристической сфере - Севастополь будет рад принять индийских туристов. Уверен, что взаимодействие с Русским информационным центром в Мумбаи даст новый импульс развития туристических отношений между нашими странами, - сказал губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

Он отметил, что Севастополь заинтересован в привлечении иностранных инвесторов, в том числе, в сферу туризма. Для этого в городе создается современная городская инфораструктура и работает свободная экономическая зона.

Дмитрий Овсянников предложил продумать с туристическим сообществом Индии продумать о проведении в Севастополе в 2020 году конференции стран-членов БРИКС по вопросам перспектив развития туризма в Крыму.

Кроме того, между Индией и Севастополем планируют организовать авиаперелеты с транзитной пересадкой в одном из регионов России.

- Мы очень рады побывать в Севастополе, потому что видим большой потенциал в развитии туристических отношений между Индией и Севастополем. Архитектура, культура, природа, хорошая еда, улыбающиеся люди с открытыми сердцами – это то, что важно для индийских туристов и то, что им нравится, - отметил управляющий партнер Русского информационного центра Пареш Навани.

Укреплению отношений между Индией и Севастополем способствовало создание проекта India Friendly в 2016 году. Программа помогает объектам туристической индустрии адаптироваться к приему индийских туристов. Проектом India Friendly сертифицированы места для размещения туристов в Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Екатеринбурге, а теперь также в Крыму и Севастополе.

Представители индийской делегации подписали меморандумы о сотрудничестве с туроператорами Крыма, аналогичный документ составили Главное управление культуры Севастополя и Русский информационный центр в городе Мумбаи.

Делегация из Индии побывала на набережной Назукина, в Музее фортификационных сооружений в Балаклаве, а также посетила музей-заповедник «Херсонес Таврический».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В музейно-культурном комплексе Севастополя откроется художественная школа

Через 5 лет воспитанники смогут получать мастер-классы от лучших художников России (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Губернатор Севастополя дал чиновникам срок до 10 мая, чтобы закончить два важных транспортных объекта в городе
Если к этой дате не отремонтируют улицу Симоняна и не откроют парковку вблизи Свято-Георгиевского монастыря, вице-премьер по транспорту и директор профильного департамента лишатся работы
Новости 24
По трассе «Таврида» на роликовых коньках: крымские роллеры поучаствовали в забеге
В Крыму проверят боеготовность сил и войск Черноморского Флота
В Севастополе на аэродроме Бельбек обезвредили авиабомбу
Погода в Крыму на 8 апреля: до +23 и облачно
В Севастополе возле здания администрации украли «свет»
Ко Дню освобождения Симферополя ветеранам выплатят по 6 тысяч рублей
Как Керчь отметит 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Аграриям разрешили брать воду из Северо-Крымского канала
В Севастополе объявили о начале пожароопасного сезона
Скоро лето: В Крыму 7 апреля потеплеет до +23
Объявлен тендер на реконструкцию набережной Салгира в Симферополе
Корабли ЧФ вернулись в Севастополь после ракетных стрельб
Херсонес 7 апреля можно посетить бесплатно
В Крыму открывается первый технопарк
Часть Евпатории до вечера 6 апреля осталась без воды
Севастопольцам предлагают придумать, как благоустроить набережную возле парка «Учукуевка»
Погода в Крыму на 6 апреля: днем потеплеет до +18
Жителей и гостей Ялты хотят пересадить с маршруток на канатку
5 человек погибли из-за сонного водителя: Дело о столкновении автобуса и тепловоза в Крыму передали в суд
В Ялте за туристами будут следить камеры
В Симферополе снесут 51 незаконный объект