Военного, который заступился за незнакомую женщину, посадят на 5 лет

Очевидцы: «Сами бы за такое тумаков навешали!»

Кафе, возле которого произошло ЧП, находится у цирка, в самом центре Симферополя.

Инцидент произошел в этом дворе.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

- Как пять лет строгого режима?! - обескуражен сотрудник кафе Сергей, который хотя и проходил по делу в качестве свидетеля, но за ходом заседаний не следил и о приговоре узнал от журналиста «Комсомолки». - Все же вроде шло к условному сроку! Да там и ЧП-то не было.

Сергей прекрасно помнит тот октябрьский вечер два года назад.

- Я стоял с приятелями на улице, рядом с кафе. Вдруг послышался шум: к нашей новенькой техничке, которая только первый день вышла мыть полы, пришел сожитель и начал ее бить и материть, - рассказывает он. - Я хотел сам проучить буяна, но меня опередил парнишка, который дал ему пощечину. Анатолий, так его звали, и ударил-то его несильно, просто, чтобы остановить, без злобы и агрессии. Я бы этому товарищу хорошеньких тумаков навешал, уж одной пощечиной точно не обошлось - нечего женщин бить!

Дебошир, который и так нетвердо стоял на ногах, по его словам, от этой оплеухи упал на асфальт и ударился головой.

- Мы вместе с пареньком давай приводить его в чувство. Тут же вызвали «Скорую помощь». Драчуна этого, Алексея, отвезли в больницу, а с его приятельницей-техничкой в кафе распрощались в этот же день: мало того, что стала причиной скандала, так еще и пивом от нее несло.

Ее буян-сожитель, как потом выяснилось, сбежал из больницы, не дав себя толком обследовать. И позже хотя он и чувствовал себя неважно и жаловался на сильные боли, но его близкие не стали вызывать «Скорую» - на суде объясняли, он ведь и раньше, как выпьет, так и начинает придумывать себе болячки.

А через 10 дней дебошира нашли дома мертвым. Экспертиза показала - умер от травм головы. Медики сообщили в правоохранительные органы о неестественной смерти пациента. А те вышли на Анатолия.

Дело Анатолия рассматривалось в Крымском гарнизонном военном суде. Фото: пресс-служба Крымский гарнизонный военный суд

- Я лично слышал, как мать погибшего просила судью на одном из заседаний не ломать парню жизнь и не сажать в тюрьму. Мол, сын хоть и единственным был, но сам все время лез на рожон, меры в спиртном не знал, да и не вернуть его, - утверждает Сергей.- И еще на суде прозвучала информация, что якобы погибший за день до своей смерти подрался в поселке Первомайском, где он и жил. Причем дело дошло до полиции. А вдруг именно тогда и была получена смертельная травма?!

«Не сказал родителям, чтобы не расстраивать»

Анатолий оплатил похороны. Собирался оформить кредит (жалование у него не бог весь какое), чтобы помочь матери погибшего. Он - военный, служил по контракту в ракетной части водителем. Характеристики с места службы на 24-летнего парня положительные - в его послужном списке три поощрения и ни одного взыскания. Во время расследования и судебных заседаний он был на свободе, служил в части и исправно выполнял все предписания следствия.

Поскольку Анатолий военнослужащий, судил его Крымский гарнизонный военный суд. И он вынес свой вердикт - 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Родные парня, которые живут на материке, до вынесения приговора ничего не знали.

- Толя домой на Новый год приезжал, но даже словом не обмолвился о судебном процессе. Он очень любит родителей, не хотел их, скорее всего, расстраивать. Видимо надеялся, что дадут условный срок - ведь он никого не убивал, - плачет в трубку родная тетя парня. - Пять лет тюрьмы ему всю жизнь сломают! Парень он добрый и спокойный. Никогда не дрался. Разве что на защиту всегда вставал, даже в школе разнимал драчунов. Еще дисциплинированный, поэтому и после срочной службы остался в армии.

Анатолий сейчас в СИЗО. Приговор пока не вступил в законную силу, правомерность и обоснованность этого решения будет рассматривать вышестоящая инстанция - Северо-Кавказский окружной военный суд.

КОМПЕТЕНТНО

Лучше быть разумным трусом, чем сесть в тюрьму

Что делать если ты видишь, драку: пройти мимо или вмешаться?

- Ситуация двоякая: если бить слабо, то ваш оппонент может обратить всю свою агрессию против вас – и ты будешь валяться на земле, - считает юрист Игорь Степанчук. - Если бить сильно, то можно самому попасть под статью. Самое лучшее ударить по ногам, чтобы он упал, а там уже навалиться на него, завести руку и сделать болевой прием. За женщину в любом случае нужно заступиться, но если вы один, а подонков много, то тут лучше сообщить в полицию. Стать свидетелем – это уже гражданский поступок. Нужно быть разумным трусом.