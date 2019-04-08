2019-04-08T17:24:58+03:00
Общество

Крым накроют первые весенние грозы

Погода резко изменится в середине недели
Галина КОВАЛЕНКО
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К выходным на полуостров снова вернется комфортная погода.К выходным на полуостров снова вернется комфортная погода.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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Через пару дней на Крымском полуостров придут дожди и грозы.

Пока жителей и гостей региона природа балует практически летним теплом. Столбик термометра доходит до +20. Все это летнее великолепие дополняет безоблачное небо, яркое солнце и умеренный восточный ветер. Завтра тоже, по большому счету, ничего не изменится: тепло и сухо.

- Во вторник, 9 апреля, будет очень жарко – столбик термометра на Южном берегу Крыма поднимется до +25, - рассказала «Комсомольской правде - Крым» руководитель отдела метеорологических прогнозов ФГБУ «Крымское УГМС» Раиса Степанова.

На такой позитивное ноте пройдет второй день недели, а вот к ее середине, обстановка за порогом квартир и офисов поменяется. И нужно будет более тщательно продумывать одежду и аксессуары для уличной прогулки: достать из шкафа плащи, дождевики и зонты.

- В среду погода изменится: местами вероятны небольшие дожди, ветер умеренный, в основном юго-западный. Ночью +7.. +12, а днем +15... +20, - отмечает синоптик. – 11 апреля ситуация усугубится: дожди пройдут на большей территории – от умеренных до сильных. Днем похолодает +13.. +18. Существует и вероятность гроз.

В пятницу 12 и субботу 13 апреля осадков не ожидается, но теплее не станет.

С 14 апреля усилится северо-восточный ветер, вдобавок столбик термометра опустится в дневное время до +10.. +16. Ночью возможны даже заморозки.

Надолго ли прояснится небо над полуостровом никто точно сказать не может. Долгосрочный прогноз, что обнародовали федеральные гидрометеорологи, говорит о том, что апрель в Крыму и Севастополе будет изрядно мокрым и дождливым.

Федеральные специалисты говорят, что май и июнь не принесут в нашу жизнь особого дискомфорта - никаких сюрпризов от небесной канцелярии, в виде ливней и изнуряющей жары.

Июль и август на полуострове ожидаются знойными, сухими - все для любителей бронзового загара.

Мало чем будет отличаться и начало осени - сентябрь не порадует дождями. Метеорологи обещают, что на Крымском полуострове засуху - осадков будет меньше обычного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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