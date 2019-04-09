2019-04-09T11:00:06+03:00
Общество

В Севастополе агрофирма «Золотая Балка» закладывает новые виноградники

Правительство региона за два года выделило крупнейшему работодателю региона около 80 млн рублей финансовой поддержки
Галина КОВАЛЕНКО
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Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников принял участие в высадке лозы. Фото: пресс-служба правительства СевастополяГубернатор Севастополя Дмитрий Овсянников принял участие в высадке лозы. Фото: пресс-служба правительства Севастополя
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В этом году агрофирма «Золотая Балка» высадит виноград на 182 га. Правительство Севастополя оказывает предприятия весомую финансовую поддержку – около 80 млн рублей только за последние 2 года.

- Это одно из крупнейших винодельческих хозяйств Севастополя, а также крупнейший работодатель, особенно здесь в Балаклаве, что немаловажно – социально ориентированный, который заботится о своих работниках, - отмечает губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. - В 2018 году «Золотая Балка» запустила новую линию розлива с производительностью до 6 тысяч бутылок в час. Мы надеемся, что темпы по технической модернизации и обновлению насаждений будут держаться и дальше.

Дмитрий Овсянников подчеркнул, что по госпрограмме развития сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов Севастополя в 2019 году посадят свыше 500 га виноградников.

Всего же за три года, в период с 2015 по 2018 год, в Севастополе заложили свыше тысячи га виноградников. Причем до 80% расходов на посадку солнечной лозы компенсируется за государственный счет.

- Мы субсидируем и небольшие винодельни, которые создаются в последнее время – 9 новых предприятий. Отрасль перспективная и развивающаяся – на пике сезона в ней трудятся около 3000 человек, - отмечает Дмитрий Овсянников.

В 2018 году началась реализация приоритетного проекта «Терруар-Севастополь», который предусматривает создание более 20 независимых винодельческих хозяйств.

На сегодня уже есть ряд готовых инвестпроектов и сформировано 7 инвестплощадок под выращивание винограда и строительство объектов винного туризма, что конечно же положительно повлияет на турпоток.

На прошлой неделе Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников участвовал в закладке новых виноградников близ села Верхнесадовое, где в этом году высадят 40 га лозы.

КСТАТИ

Всего же винодельческий завод агрофирмы «Золотая Балка» может за год произвести свыше 11,4 миллионов бутылок в год. За сезон предприятие в состоянии переработать 22,7 тысяч тонн солнечных ягод. Компания вошла в ТОП-20 виноградарских хозяйств России по итогам 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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