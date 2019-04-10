Ученые выяснили, о какой зарплате мечтают в Симферополе и Севастополе

Сколько же нужно родных рублей, чтобы не просто держаться на плаву, а жить припеваючи в России? Ученые Финансового университета при Правительстве РФ нашли ответ на этот волнующий вопрос.

ЗАРПЛАТА ВАШЕЙ МЕЧТЫ

- Какую сумму должен зарабатывать человек в месяц в вашем городе, чтобы жить достойно? - такой вопрос задавали социологи жителям российских городов, численность населения которых больше 250 тысяч человек.

Всего опрос провели в 78 регионах. После подведения итогов стало ясно, что для красивой и безбедной жизни в Севастополе нужно получать ежемесячно 68 тысяч рублей, а в Симферополь чуть меньше - 63 тысячи рублей.

Самые высокие требования к доходной части своего семейного бюджета предъявили жители Москвы (100 тысяч рублей) и ее пригородов (Химки - 96, Балашиха - 90) и Санкт-Петербурга (91 тысяча).

Самые скромные мечты лелеют в Улан- Удэ и Чите: соответственно 54 и 50 тысяч.

В тоже время среднее значение достаточной заработной платы по стране составило 65,9 тысяч рублей.

СКАЗКУ СДЕЛАЛИ БЫЛЬЮ

Не все опрошенные на Крымском полуострове оказались мечтателями – есть и те, кто уже такие деньги получает.

В Симферополе почти треть (30%) опрошенных добилась желаемого, в Севастополе доля таких счастливчиков не достигла и четверти (24%).

Причем столица РК по этому показателю, наряду с Казанью, Москвой, Грозным и Махачкалой даже попала во Всероссийский топ-5.

- Всего 24% россиян, проживающих в крупных и средних городах, говорят о том, что уже добились «достойного» уровня дохода, - комментируют ученые и тут же добавляют - 19% опрошенных планируют перейти целевой порог благополучия в ближайшие 5 лет.

Доля таких оптимистов в двух главных городах полуострова примерно одинаковая 21-22%.

ЧТО НУЖНО ДЛЯ СЧАСТЬЯ

Попутно ученые выяснили, на что россияне хотят потратить трудовые рубли и как они понимают "качество жизни".

- Наличие собственного жилья, доступность качественных медицины и образования, хорошее питание – эти компоненты стабильно занимают лидируют в списках приоритетов населения, - сообщает пресс-служба Финансового университета при Правительстве РФ, проводившего исследование.

Итак, основные блага, представляющие интерес для населения:

- собственный дом, квартира,

- качественная медицина, включая платную,

- образование,

- полноценное питание, включая питание вне дома,

- занятия спортом или любимым делом,

- полноценный доступ к культурным ценностям (театры, книги, выставки и т.п.),

- возможность самому организовывать свою жизнь, свобода выбора,

- бытовая техника (телевизор, холодильник, стиральная машина и т.д.),

- хорошая, интересная работа, дающая простор для творчества,

- путешествия, отдых в России и за границей,

- автомобиль.