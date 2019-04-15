"Боимся заходить внутрь": Жилой дом в Ялте скоро рухнет с 15-метрового обрыва

В Ялте жилой дом завис на краю обрыва. Строение трещит по швам и может свалиться вниз с 15-метровой высоты в любой момент. Забор уже рухнул, владельцы бьют тревогу и обвиняют во всех бедах нерадивого соседа, который затеял стройку и "разбудил" оползень.

ПООБЕЩАЛ ВОЗВЕСТИ ПОДПОРНУЮ СТЕНУ

Дом стоит на улице Большевистской, недалеко от зоопарка "Сказка". Как рассказывают владельцы, история началась в конце прошлого года.

- Участок, которым владеем уже 15 лет, находится на косогоре, - поделилась с "КП-Крым" жительница дома на обрыве Яна Коваленко. - И это не какая-то земля, где вбиты два колышка и все. Здесь у нас есть фруктовый сад, грядки для помидоров и огурцов. Построили за это время два дома: один небольшой летний и капитальный двухэтажный. Все строения стоят на кадастровом учете, введены в эксплуатацию.

В декабре прошлого года у семьи Коваленко появился новый сосед, который взял участок под постройку дома.

- Наши усадьбы не смежные – между ними четыре метра муниципальной земли, - рассказала Яна.- Новый собственник сразу же начал проводить земляные работы. Нам он объяснил, что в первую очередь займется возведением подпорной стены, а потом будет строить дом.

ПО УЧАСТКУ РАСПОЛЗЛИСЬ ТРЕЩИНЫ

Экскаватор исправно вгрызался в склон косогора, а самосвалы вывозили грунт, но укреплять склон хозяин и не начинал.

- На протяжении всего этого времени, мы пытались убедить его, что если уж взялся строить подпорную стену, то нужно делать это быстро – вынул грунт и тут же укрепил склон, чтобы не активизировался оползень, - разъясняет Яна. – Нас никто не хотел слушать. Сейчас же мой летний дом может упасть с обрыва, хотя по всем документам должен стоять как минимум в шести метрах от него. Вот только вся эта земля срыта новым соседом.

По участку пошли большие трещины. Фото: Яна Коваленко

Сейчас вокруг летнего дома жителей Ялты во все стороны расползлись трещины: крыльцо откололось от дорожек, выложенных плиток. Вниз рухнул забор, зависла над обрывом и веранда. Дом пока держится, но надолго ли?

- Трещины в ладонь. Знатоки говорят, что в первый же хороший дождь, весь участок расколется на куски и сползет вниз вместе с садом и домом, - и крымчанка вздохнула. – Мы уже боимся бывать здесь и заходить в дом, он может рухнуть в любой момент.

Земельный участок сползает вниз. Фото: Яна Коваленко

ПРОКУРАТУРА РАЗБИРАЕТСЯ

Из-за оползня весь склон рискует полететь в тар-тарары. Уже сейчас частично сполз участок, распложенный слева. Правда, на нем нет строений – только грядки да деревья.

Яна Коваленко обратилась за помощью в прокуратуру, идет проверка.

- Установлено, что собственником земельного участка произведены работы по выемке грунта и подрезке склона, что привело к его осыпанию в границах смежного земельного участка, - сообщили в прокуратуре Республики Крым.- По результатам проверки соблюдения требований земельного и градостроительного законодательства будут приняты исчерпывающие меры реагирования.

КОМПЕТЕНТНО

Геолог Сергей Михеев:

- Все нужно было делать сразу и быстро – вывез грунт и закрепил склон подпорной стеной, а сейчас если только сваи вбивать, чтобы укрепить грунт и "успокоить" оползень, но это очень дорого. К сожалению, при выделении земельных участков под строительство дома никто не считается с мнением специалистов.