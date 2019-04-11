Следком возбудил дело после смертельного ДТП с рейсовым автобусом под Керчью

После ДТП с пассажирским автобусом, который вылетел в овраг на трассе Феодосия-Керчь. Следком РФ по Крыму возбудил уголовное дело.

По данным следствия, 10 апреля предприятие «АТП № 5», оказывающее услуги по перевозке граждан, выпустило в рейс автобус «Богдан» по маршруту Заветное-Керчь. В салоне было восемь пассажиров.

- Транспортное средство потеряло управление и съехало с автомобильной трассы Феодосия-Керчь в овраг. В результате один пассажир погиб, а водителю и семи пассажирам были причинены травмы различной степени тяжести, - уточнили в пресс-службе Следкома по Крыму.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека (пункт «В» части 2 статьи 238 УК РФ).

Следователи осмотрели место происшествия, назначена судебно-медицинская и автотехническая экспертиза. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

- После того, как произошло ДТП, из Центра медицины катастроф выехала бригада в составе нейрохирурга, анестезиолога, хирурга, травматолога, торакального хирурга и психолога, - сообщил "Комсомольской правде-Крым" заместитель министра здравоохранения РК Николай Деркач.

По его словам, почти все пациенты прооперированы, им оказывают помощь в стационаре.

- Один человек находится в состоянии крайней степени тяжести, три в тяжелом состоянии, еще четыре - в состоянии средней степени тяжести, - уточнил Деркач.

Напомним, авария произошла 10 апреля в 17.30. Возле села Костырино автобус слетел в овраг.

По информации очевидцев, автобус вылетел с трассы на повороте, около 10 метров буквально пролетел по воздуху, а потом приземлился, ударился о бугор и проехал несколько метров.

В пресс-службе МВД по Крыму отметили, что предварительная причина ДТП - отказ тормозов. Устанавливаются те, кто выдал техзаключение о выпуске автобуса на маршрут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Крыму рейсовый автобус вылетел с трассы, погибла женщина

Еще 8 человек пострадали [фото, видео] (подробнее)