В отдаленных районах Крыма открывают центры банковского обслуживания

На Ялтинском международном экономическом форуме, который проходит в Крыму с 17 по 20 апреля, презентовали новый банковский проект.

Жители самых отдаленных районов полуострова теперь оперативно смогут получить абсолютно все банковские услуги. Чтобы оформить карту, получить кредит или открыть депозит больше не нужно тратить время на поездки в райцентры. Воспользоваться всеми необходимыми услугами можно будет в отделениях почты.

- Совместно с «Почтой Крыма» мы запустили проект. Планируем открыть более 130 точек банковского обслуживания на базе почтовых отделений в удаленных населенных пунктах Крыма, - сообщил председатель совета директоров РНКБ Михаил Якунин. - Примерный срок реализации проекта - 3 года. За это время мы намерены обеспечить полноформатным банковским сервисом 350 тысяч жителей отдаленных районов. Это 15 % населения Крыма.

Новый почтово-банковский центр обслуживания открылся 17 апреля в Раздольненском районе.

- Буквально в первый день работы мы получили заявки на оформление кредитных и платежных карт, люди хотели открыть депозиты и получить другие всевозможные услуги, - отмечает Михаил Якунин. - Это говорит о том, что мы работаем в правильном направлении.

Новый проект презентовали на секции: "Банки - ядро финансовой экосистемы России: технологии, регулирование, продукты, кадры".Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

В мае планируется открытие еще 8 банковских точек в разных районах Крыма. Обхватить хотят 50 тысяч человек. Дальше - еще больше.

- Масштабирование проекта планируется начать во второй половине 2019 года после подведения результатов пилотного проекта, - уточнили в РНКБ.

КОНКРЕТНО

Какими услугами можно будет воспользоваться:

- вклады

- кредиты наличными

- кредитные карты

- платежные карты

- страхование

- юридические услуги

- медицинские услуги

- интернет-банк/мобильное приложение

ЭТО ИНТЕРЕСНО

В Крыму достигнуты рекордные темпы развития банковского сектора

- С 2015 года количество платежей картами увеличилось в 43,6 раз, а их объем в 27 раз до 50 млрд руб.

- Доля снятия наличных от общего объема операций по картам за 3 последних года сократилась на 52 п.п. – это самое существенное изменение среди всех регионов;

- Количество пользователей мобильного приложения РНКБ за последний год увеличилось почти в 5 раз до 190 тысяч, а общее количество пользователей составило 428,5 тыс. человек.

- В прошлом году в Крыму установили 4,8 тысячи POS-терминалов для оплаты банковскими картами. До конца 2019 года число терминалов увеличится до 25 тысяч.

СПРАВКА «КП»

Ялтинский международный экономический форум проходит в Крыму в пятый раз. Его главной темой форума стало «Мир. Россия. Крым. Новая реальность». В рамках деловой программы форума предполагается более 40 тематических дискуссий, 2 пленарных заседания, а также Ялтинская конференция «Санкционный мир. Глобальные вызовы».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На юбилейный ЯМЭФ приехали 4,5 тысячи человек из 89 стран мира

Мероприятие освещают более 600 журналистов (подробнее)