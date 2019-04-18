На юбилейный ЯМЭФ приехали 4,5 тысячи человек из 89 стран мира
В четверг, 18 марта, стартовал юбилейный пятый Ялтинский международный экономический форум. На торжественной церемонии открытия выступил глава Крыма Сергей Аксенов.
Он уверен, что мероприятие пройдет продуктивно и результативно, а также, что удастся обсудить вопросы, которые важны для России и Крыма.
Освещают деятельность форума более 600 журналистовФото: Виталий ПАРУБОВ
- За пять лет ЯМЭФ доказал свою эффективность и в качестве важного инструмента народной дипломатии, который позволяет пробить все политические барьеры. Друзья Крыма во многих странах помогают разбивать пропагандистские мифы и доносить до международной общественности правдивую информацию о Крымской весне, об историческом референдуме 2014 года, о нынешней ситуации в регионе, - подчеркнул глава Крыма.
Кроме того, на открытии прошла церемония гашения почтовой марки.
Главная тема форума - «Мир. Россия. Крым. Новая реальность»Фото: Виталий ПАРУБОВ
Как рассказал сопредседатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», сопредседатель Организационного комитета V ЯМЭФ Андрей Назаров, участниками форума стали более 4,5 тысяч человек из 89 стран.
Назаров отметил, что мероприятие освещают более 600 журналистов.
В церемонии открытия также выступили президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, председатель Госсовета РК Владимир Константинов, советник Национального агентства по продвижению экспорта и привлечения инвестиций Республики Никарагуа «ПроНикарагуа» Лауреано Факундо Ортега Мурильо.
Крым уже подписал соглашения с частными инвесторами более чем на 2 миллиарда рублейФото: Виталий ПАРУБОВ
Напомним, уже в первый день работы форума Крым подписал соглашения с частными инвесторами больше чем на 2 миллиарда рублей.
Также заключен договор на строительство командно-диспетчерского пункта в аэропорту "Симферополь". На это выделят 882 миллиона рублей. Потребность в новой вышке появилась в процессе реконструкции воздушной гавани. КДП будет представлять собой специализированное многоэтажное капитальное здание башенного типа.
СПРАВКА «КП»
V Ялтинский международный экономический форум проходит в Крыму с 17 по 20 апреля. Его главной темой форума стало «Мир. Россия. Крым. Новая реальность». В рамках деловой программы форума предполагается более 40 тематических дискуссий, 2 пленарных заседания, а также Ялтинская конференция «Санкционный мир. Глобальные вызовы».
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ИСТОЧНИК KP.RU