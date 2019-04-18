2019-04-18T14:54:42+03:00
Экономика

Крым подписал первые соглашения с частными инвесторами более чем на 2 миллиарда рублей

В республике построят новые цеха и комбинат
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Сергей Аксенов на юбилейном ЯМЭФ. Фото: Facebook главы КрымаСергей Аксенов на юбилейном ЯМЭФ. Фото: Facebook главы Крыма
Изменить размер текста:

Республика Крым 18 апреля подписала первые соглашения с частными инвесторами на пятом Ялтинском международном экономическом форуме.

Как сообщили в пресс-службе главы Крыма Сергея Аксенова, в Красногвардейском районе возведут «Комплекс по лиофилизации продукции на территории пищевого промышленного парка «Крымское золото».

Там построят несколько цехов, склад для готовой продукции, лабораторию и испытательный центр.

- Объем инвестиций - 1,5 миллиарда рублей. Количество рабочих мест, которые планируется создать - не менее 75, - добавили в пресс-службе.

Кроме того, в Крыму в рамках инвестсоглашения построят агропромышленный комбинат по переработке плодоовощной продукции и производству консервов площадью 20 тысяч квадратных метров.

Объем инвестиций - 1,1 миллиарда рублей, а количество рабочих мест - 175.

Напомним, ранее уже было подписано соглашение с государственным инвестором о строительстве на территории аэропорта «Симферополь» командно-диспетчерского пункта за 882 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Керчь и Цхинвал стали городами-побратимами
Крымские фермеры получат в 2019 году почти 307 миллионов рублей господдержки
В Черноморском районе откроется автокемпинг на 500 мест
Танцевальный флешмоб и мастер-классы: В Симферополе 21 апреля пройдет «День здоровья»
Симферополец проводил старушку до дома и украл у нее 20 тысяч рублей
Ялта, Керчь и Севастополь подписали соглашение о реализации проекта "Умный город"
За год туристы потратили в Крыму 500 миллиардов рублей
На одной из центральных улиц Симферополя 19 апреля ограничат движение автомобилей
В аэропорту «Симферополь» построят командно-диспетчерский пункт за 882 миллиона рублей
В Крыму стартовал юбилейный Ялтинский международный экономический форум
В Феодосии сын перепилил замок на сейфе отца и украл 145 тысяч рублей
В Симферополе огласили приговор по "делу Веджие Кашка"
В Севастополе 18 апреля ограничат движение транспорта
В Крыму ожидаются заморозки
Погода в Крыму на 18 апреля: дождик и тепло до +11
На крымской границе задержали сторонника террористической организации
Симферопольцы жалуются на холод в квартирах и больницах
На проведение ЯМЭФ из бюджета Крыма выделят 100 миллионов рублей
В Керчи поймали 19-летнего наркосбытчика с крупной партией "солей"
На востоке Крыма стреляли артиллеристы ЧФ и летали беспилотники
Жителя Севастополя избили и ограбили возле бара
Погода в Крыму 17 апреля: Пасмурная и неустойчивая
В Симферополе 19 апреля отметят День принятия Крыма в Российскую империю
В Керчи специалист по пластиковым окнам обворовывал своих клиентов
Керченская переправа запустила новый паром
Провалившуюся в центре Симферополя плитку закрыли поддоном
Бывшего министра здравоохранения Крыма оставили под стражей на Украине