Крым подписал первые соглашения с частными инвесторами более чем на 2 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 13:51 2019-04-18T14:54:42+03:00

В республике построят новые цеха и комбинат

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Республика Крым 18 апреля подписала первые соглашения с частными инвесторами на пятом Ялтинском международном экономическом форуме.

Как сообщили в пресс-службе главы Крыма Сергея Аксенова, в Красногвардейском районе возведут «Комплекс по лиофилизации продукции на территории пищевого промышленного парка «Крымское золото».

Там построят несколько цехов, склад для готовой продукции, лабораторию и испытательный центр.

- Объем инвестиций - 1,5 миллиарда рублей. Количество рабочих мест, которые планируется создать - не менее 75, - добавили в пресс-службе.

Кроме того, в Крыму в рамках инвестсоглашения построят агропромышленный комбинат по переработке плодоовощной продукции и производству консервов площадью 20 тысяч квадратных метров.

Объем инвестиций - 1,1 миллиарда рублей, а количество рабочих мест - 175.

Напомним, ранее уже было подписано соглашение с государственным инвестором о строительстве на территории аэропорта «Симферополь» командно-диспетчерского пункта за 882 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU