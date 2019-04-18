2019-04-18T11:10:06+03:00
Общество

В аэропорту «Симферополь» построят командно-диспетчерский пункт за 882 миллиона рублей

Соглашение подписали на Ялтинском международном экономическом форуме
Александра КОРШУНОВА
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Проект будет реализовываться за счет инвестораПроект будет реализовываться за счет инвестораФото: Анастасия КУРДЮКОВА
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На юбилейном ЯМЭФ 18 апреля подписали соглашение о строительстве на территории аэропорта «Симферополь» командно-диспетчерского пункта за 882 миллиона рублей.

Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, проект будет реализовываться за счет инвестора.

- Потребность в новой вышке появилась в процессе реконструкции воздушной гавани. КДП будет представлять собой специализированное многоэтажное капитальное здание башенного типа, - добавили в пресс-службе.

Вышку оснастят аэронавигационным оборудованием российского производства. Там будут находиться рабочие места аэродиспетчеров и сотрудников Центра координации и управления ресурсами аэропорта.

КСТАТИ

На модернизацию аэропорта по программе ФЦП выделят 12,5 миллиарда рублей. Помимо возведения нового командно-диспетчерского пункта, эти средства направляются на строительство второй взлетно-посадочной полосы длиной 3200 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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