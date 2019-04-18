В аэропорту «Симферополь» построят командно-диспетчерский пункт за 882 миллиона рублей
На юбилейном ЯМЭФ 18 апреля подписали соглашение о строительстве на территории аэропорта «Симферополь» командно-диспетчерского пункта за 882 миллиона рублей.
Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, проект будет реализовываться за счет инвестора.
- Потребность в новой вышке появилась в процессе реконструкции воздушной гавани. КДП будет представлять собой специализированное многоэтажное капитальное здание башенного типа, - добавили в пресс-службе.
Вышку оснастят аэронавигационным оборудованием российского производства. Там будут находиться рабочие места аэродиспетчеров и сотрудников Центра координации и управления ресурсами аэропорта.
КСТАТИ
На модернизацию аэропорта по программе ФЦП выделят 12,5 миллиарда рублей. Помимо возведения нового командно-диспетчерского пункта, эти средства направляются на строительство второй взлетно-посадочной полосы длиной 3200 метров.
ИСТОЧНИК KP.RU