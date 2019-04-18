В Крыму стартовал юбилейный Ялтинский международный экономический форум
В четверг, 18 апреля, в Крыму начал свою работу пятый Ялтинский международный экономический форум. В нем примут участие гости из трехсот страны мира. Среди них политики, депутаты, предприниматели.
Он пройдет с 18 по 20 апреля в Ялте.
Всего планируется провести больше 65 пленарных заседаний, круглых столов и деловых секций.
- Главной темой международного форма стала «Мир. Россия. Крым. Новая мировая реальность», - рассказали организаторы.
Повестка дня 18 апреля позволит осудить вопросы инвестиций, стратегию развития малого и среднего предпринимательства в России, темы развития туризма и науки.
Кстати, на проведение юбилейного ЯМЭФ из крымского бюджета выделили 100 миллионов рублей. Эта сумма должна возместить затраты на организацию и проведение форума.
ИСТОЧНИК KP.RU