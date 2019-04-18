В Крыму стартовал юбилейный Ялтинский международный экономический форум

СЕГОДНЯ 10:41 2019-04-18T10:41:43+03:00

На мероприятие приедут около 100 иностранных делегаций

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В четверг, 18 апреля, в Крыму начал свою работу пятый Ялтинский международный экономический форум. В нем примут участие гости из трехсот страны мира. Среди них политики, депутаты, предприниматели.

Он пройдет с 18 по 20 апреля в Ялте.

Всего планируется провести больше 65 пленарных заседаний, круглых столов и деловых секций.

- Главной темой международного форма стала «Мир. Россия. Крым. Новая мировая реальность», - рассказали организаторы.

Повестка дня 18 апреля позволит осудить вопросы инвестиций, стратегию развития малого и среднего предпринимательства в России, темы развития туризма и науки.

Кстати, на проведение юбилейного ЯМЭФ из крымского бюджета выделили 100 миллионов рублей. Эта сумма должна возместить затраты на организацию и проведение форума.

ИСТОЧНИК KP.RU