2019-04-12T14:12:43+03:00
Звезды

В Крыму запомнились Ходченкова и Шпица "подрались" в поезде

Актрисы сыграли в фильме «Казанова»
Анна МЕЛЬНИКОВА
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Светлана Ходченкова в Балаклаве во время съемок "Казановы". Фото: Instagram артисткиСветлана Ходченкова в Балаклаве во время съемок "Казановы". Фото: Instagram артистки
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Завершились съемки фильма «Казанова», часть эпизодов снимали в Крыму. О своих впечатлениях рассказала на своей странице в Instagram исполнительница главной роли – Светлана Ходченкова.

- Вот и закончились съемки проекта «Казанова». Большое спасибо всей съемочной группе! Отдельное спасибо партнерам — особенно Екатерине Шпице за нежнейшую женскую драку в кадре, - написала Ходченкова.

И незамедлительно получила ответ от Шпицы:

- Света, я категорически тебя обожаю.

Упомянутая актрисой драка проходила в тамбуре якобы движущегося поезда. Снимали в Симферополе. Зритель в кадре увидит, как две героини сцепились не на шутку.

Но откроем небольшой секрет. Таскать за волосы звездам друг друга не пришлось, за них это сделали дублеры. Хотя сама сцена не является опасным трюком, решили привлечь каскадеров, и тому были причины.

- Тамбур поезда очень тесен, в нем много ручек, которые находятся на уровне головы. Во время съемок вагон качают - имитация движения транспорта. Рядом оператор снимает драку с дорогущей камерой. В руках у героини, которую я дублирую - нож. Когда план крупный, нож в кадре настоящий. На общем плане применяем нож-дублер, сделанный из резины. Не подготовленный человек может ошибиться и травмироваться, - разъяснила «КП-Крым» Инна Малышева - девушка-каскадер из Севастополя, которая дралась в тамбуре вместо Катерины Шпицы.

Во время съемок Ходченкова побывала в детском парке Симферополя и каталась на качелях, а Шпица ради хорошего кадра зашла в холодное озеро в Бахчисарайском районе. Антона Хабарова били хулиганы и возили его в багажнике машины.

КОНКРЕТНО

О чем фильм

В центре событий "Казановы" - красавец-аферист (Антон Хабаров), который своей харизмой и обаянием втирается в доверие женщин и грабит их. С ним заодно единомышленница (Екатерина Шпица), а посадить мошенника за решетку мечтает следователь (Светлана Ходченкова).

ИСТОЧНИК KP.RU

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