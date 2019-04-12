В Крыму ипотечный бум: Кредитные центры переводят на круглосуточный режим работы

Взять жилье в ипотеку в Крыму становится проще. Военнослужащие уже сейчас из любой точки мира могут подать онлайн-заявку на оформление ипотеки. Планируется, что с лета такая же услуга будет доступна для всех категорий заемщиков.

Жители и гости полуострова без посещения офиса смогут заполнить анкету и получить автоматический ответ, одобрена заявка или нет. Кстати, 90% клиентов РНКБ в течение часа получают решение по ипотечной заявке.

- Это еще не все новинки. Также во втором квартале планируется запуск раздела на сайте банка «Витрины недвижимости» по вторичному рынку жилья, на которой будут размещены объекты подходящие потенциальному заемщику, - рассказал вице-президент - директор по розничному бизнесу РНКБ Николай Билан.

Спрос на ипотеку с начала года резко вырос. Специалисты связывают это со вступлением в силу с 1 июля 2019 года нового закона, запрещающего договоры долевого строительства. Застройщики пытаются распродать построенное жилье по старым условиям.

- Наблюдается большой спрос на ипотеку. Переводим центры кредитования почти в круглосуточный режим работы, - говорит Николай Билан. - Ожидаем, что во втором квартале выдадим в ипотеку в два раза больше квартир, чем в первом.

Кроме того, для удобства клиентов уже запущена услуга электронной регистрации недвижимости прямо в центре ипотечного кредитования. Теперь вы сможете сэкономить время на посещении Росреестра и МФЦ.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

- Более 84% заемщиков в 2018 году – жители Крыма и Севастополя.

- Больше 33% выдаваемых кредитов – жилье в новостройках.

- Чаще всего крымчане покупают 1- и 2-х комнатные квартиры.

- Средняя сумма ипотечного кредита по сравнению с прошлым годом увеличилась на 176 тысяч рублей и составляет 2,2 миллиона рублей.

- Число ипотечных кредитов, выданных в первом квартале 2019 года (760 выданных кредитов), увеличилось в 1,7 раза по сравнению с первым кварталом прошлого года (440 выданных кредитов).

- Доля ипотечного кредитования в регионе – 78% от всего рынка региона.

Чаще всего крымчане берут в ипотеку 1- и 2-х комнатные квартиры.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ВАЖНО

КАКИЕ ИПОТЕЧНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЕЙСТВУЮТ В КРЫМУ

Программа «Новостройка»

Ставка: от 10%

Первоначальный взнос: от 10%

Размер кредита: 600 000 – 15 000 000

Срок кредита: от 3 до 25 лет

Комиссия за выдачу и досрочное погашение кредита: нет

Условия досрочного погашения: досрочное погашение кредита возможно со следующего дня после выдачи кредита.

Программа «Ипотека с господдержкой для семей с детьми»

Специальная федеральная программа предназначена для всех граждан Российской Федерации 1 , у которых в период с 01.01.2018 по 31.12.2022 родится (родился) второй, третий и последующие дети с гражданством Российской Федерации.

Если в течение действия программы «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» в семье появляется третий и последующие дети, сроки действия программы суммируются, и субсидирование ставки в 6% осуществляется в течение 8 лет. По истечении льготного периода процентная ставка повышается до уровня ключевой ставки Банка России на дату заключения кредитного договора, увеличенной на 2 процентных пункта.

Ставка: 6%

Первоначальный взнос: от 20% от стоимости жилья

Максимальная сумма кредита: Крым и Севастополь – до 6 000 000

Москва и Московская обл. – до 12 000 000

Срок кредита: 3 года - при рождении второго ребенка, 5 лет - при рождении третьего ребенка.

Комиссия за выдачу и досрочное погашение кредита: нет

Условия досрочного погашения: досрочное погашение кредита возможно со следующего дня после выдачи кредита. Для этого нужно написать заявление.

1 Наличие официально заключенного брака или отсутствие второго родителя в семье не имеет значения.

Программа «Квартиры на вторичном рынке»

Ставка: от 10% годовых

Первоначальный взнос: от 10%

Размер кредита: 600 000 – 15 000 000

Срок кредита: от 3 до 25 лет

Комиссия за выдачу и досрочное погашение кредита: нет

Условия досрочного погашения: досрочное погашение кредита возможно со следующего дня после выдачи кредита.

Программа «Военная ипотека»

Ставка: 9,5% годовых

Первоначальный взнос: от 10% (покупка готовых квартир/квартир в строящихся домах), от 30% (покупка домов с земельным участком)

Размер кредита: 300 000 – 2 300 000

Срок кредита: от 3 до 20 лет

Комиссия за выдачу и досрочное погашение кредита: нет

Условия досрочного погашения: досрочное погашение кредита возможно со следующего дня после выдачи кредита. Для этого нужно написать заявление.

Программа «Кредит под залог недвижимости»

Ставка: 13,99% годовых

Первоначальный взнос: отсутствует. Максимальная сумма кредита составит до 70% от оценочной стоимости объекта залога.

Размер кредита: 600 000 - 6 000 000

Срок кредита: от 3 до 25 лет

Комиссия за выдачу и досрочное погашение кредита: нет

Условия досрочного погашения: досрочное погашение кредита возможно со следующего дня после выдачи кредита. Для этого нужно написать заявление.

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