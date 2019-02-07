Недвижимость в Крыму: Покупать квартиру в строящемся доме теперь не страшно

БИЗНЕСМЕНОВ И ШОУМЕНОВ ТОЖЕ ОБМАНЫВАЮТ

Купить квартиру на этапе котлована, с одной стороны, заманчиво, ведь цена за квадратный метр на 15-20, а иногда и 30 процентов ниже, чем уже в готовом доме. С другой стороны, опасно. В России это просто беда. Сотни тысяч человек так и не смогли заселиться в долгожданные квартиры, причем заранее купленные. Деньги с людей застройщики взяли, а сдавать объекты не спешат. Причем «сказка о том, что дом скоро сдадут в эксплуатацию», рассказывается годами.

Недостроенные многоквартирные дома, как и обманутые дольщики, найдутся в каждом регионе страны. Кстати, в их числе есть знаменитые и богатые люди. Например, среди дольщиков элитного долгостроя в центре Москвы Sky House - шоумен Андрей Разыграев, боксер Федор Емельяненко, миллионер Лев Гейхман, семья экс-губернатора Тульской области Владимира Груздева. Этот дом строится уже 10 лет. Сдать его должны были еще в 2011 году.

- Я давно жду квартиру. Никогда не мог себе представить, что стану обманутым дольщиком с квартирой, из окон которой виден Кремль, - говорит Андрей Разыграев.

Он хотел жить здесь с семьей. Для будущего гнездышка заказал дорогой дизайн-проект.

- Теперь уже и семья другая, и метраж квартиры маловат. Дизайн-проект устарел, да и вкусы у меня поменялись, - признался шоумен.

А вот ипотеку, которую взял на покупку квартиры, он выплачивает по-прежнему.

Деньги покупателей будут максимально защищены. Потратить их не по назначению никто не сможет.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ЗАСТРОЙЩИК НЕ ПОЛУЧИТ ДЕНЬГИ, ПОКА НЕ ДОСТРОИТ ДОМ

- Давно хотела взять квартиру в ипотеку, но пугает то, что могу оказаться в числе обманутых дольщиков. А вдруг дом через 2 года, как сейчас обещают, не сдадут. И что делать? Рисковать деньгами не хочется, на одну зарплату живу. Так и переезжают с одной съемной квартиры на другую, - рассказывает жительница Симферополя Алина Левченко.

С 1 июля 2019 года ситуация кардинально изменится. Начнет действовать новый закон, запрещающий договоры долевого строительства.

Застройщики больше не смогут брать с клиентов деньги. Строить объекты они будут на собственные или кредитные средства, которые они смогут взять в банках под определенный процент.

Деньги клиентов до окончания строительства дома будут лежать на специальном счете в банке. Как только объект сдадут в эксплуатацию, застройщик получит деньги клиентов.

Напомним, до этого времени строительные компании весьма вольно обращались с деньгами дольщиков. Могли использовать их не на строительство дома, за квартиру в котором люди исправно вносили деньги, а на другой объект - новый, или на окончание строительства предыдущего комплекса.

Банк будет контролировать все этапы строительства.Фото: Евгения ГУСЕВА

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«ПОКУПАТЕЛИ ЕЩЕ БОЛЬШЕ ЗАЩИЩЕНЫ»

Николай БИЛАН, вице-президент - директор по розничному бизнесу РНКБ:

- «Плюс» нового закона в том, что застройщики не смогут использовать деньги покупателей на другой объект или какие-то другие нужды. С 1 июля при покупке квартиры в доме, который только начинает строиться, покупатели будут переводить деньги не на счет застройщика, а на специальный счет в банке, который принадлежит клиенту. Если вдруг что-то пойдет не так, то деньги, к примеру, клиента Ивана Иванова, останутся в банке. В этом смысле люди надежно защищены. Не придется волноваться из-за того, что они могут остаться без квартиры и сбережений. В случае банкротства застройщика объект будет передан другой компании, которая доведет строительство до конца.

Кроме того, банк со своей стороны также будет контролировать все этапы строительства. Деньги застройщику будут выделяться поэтапно. Пока одна часть работ не будет завершена, к следующему этапу приступить будет нельзя.

Некоторые строительные компании переживают из-за процентных ставок. Мол, вдруг банки их поднимут, тогда придется увеличивать стоимость квадратных метров. Эти опасения напрасны, приведу пример: покупатели перечислили деньги в банк, и оказалось, что строительной компании на то, чтобы возвести дом, нужно меньше денег, чем заплатили клиенты. В этом случае процентная ставка будет около 3% годовых, а не дополнительные 3% к сумме кредита.

Предпосылок для повышения стоимости квартир из-за перехода на новый закон я не вижу. Максимум, что в теории возможно - это наценка на квадратный метр в 1,5%. Но в старой схеме долевого строительства, по 214 Федеральному закону, застройщик должен был застраховать всех дольщиков, и там ценник примерно был на уровне 1,5%. Заплатить нужно было сразу. Так что расходы выходят примерно одинаковые. Другое дело, что схема новая, а все новое вызывает волнение.

Новое жилье в Крыму нарасхват, и на данный момент его не хватает. Уже сейчас банком одобрены заявки на займы под ипотеку на общую сумму 2 миллиарда рублей. Несколько дней назад мы аккредитовали два новых объекта, и буквально в тот же день было согласовано 40 заявок на ипотеку.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал к апрелю 2019 года разработать план действий для помощи обманутым дольщикам.

- Должны быть прописаны четкие планы действий по каждому объекту. То есть объективная оценка возможности или невозможности достройки объекта и конкретная дорожная карта с каждым из обманутых дольщиков. Этот процесс уже идет, - отметил Аксенов.

Он добавил, что каждый случай власти будут прорабатывать отдельно.

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