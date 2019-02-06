Попался на Рублевке: Стали известны подробности задержания застройщика, который обманул дольщиков в Крыму

Полдень. 3 февраля. Автомобиль Audi летел по Рублево-Успенскому шоссе в Подмосковье. В машине находился руководитель фирмы "КСК-Строительство" Алексей Кащенко. В 2017 году он успел "срубить" денежек с наивных дольщиков в Крыму и уехать в закат. Однако ненадолго: полиция остановила иномарку, и бизнесмен с Рублевки отправился в отделение.

По данным источника КП-Крым, Кащенко задержали по ч. 2 статьи 200.3 УК РФ - "привлечение денежных средств гражданина в нарушение законодательства РФ об участии в долевом строительстве объектов недвижимости в особо крупном размере". До задержания находился в федеральном розыске.

В Крыму Алексей Кащенко успел "засветиться" в скандале с обманутыми дольщиками. Его фирма "КСК" помпезно зашла в Крым в качестве крупного инвестора, получила несколько участков земли для строительства жилья. Представители застройщика участвовали в экономических форумах, подписывали соглашения, покупали рекламу на страницах глянцевых журналов и в эфире телеканалов.

Алексей Кащенко и замглавы Алушты Алексей Боярчук подписали соглашение о сотрудничестве в рамках II ЯМЭФ. Фото: пресс-служба форума

В частности, планировалось возвести "Морской квартал" в Алуште. Южный берег Крыма, целебный воздух, море рядом, интересные планировки - конечно же, желающих вложиться в долевое строительство нашлось немало.

В рекламных текстах людям обещали "грандиозный комплекс из 12 многоэтажных зданий с самыми красивыми видами из окон на всем Южном побережье Крыма". В проекте значилось также строительство супермаркета, бассейна, фитнес-центра, роллеродрома, торгово-развлекательного комплекса и даже детского сада рядышком.

Так должен был выглядеть Морской квартал в Алуште. Фото: пресс-служба КСК

Вот только строительство к 2017 году даже и не подумали начать. Ничего не изменилось и в 2018-м.

Обманутые дольщики начали один за одним подавать иски в суд. Каждый из них успел вложить по паре миллионов в эфемерный "Морской квартал".

Так, Алуштинский городской суд в 2017 году удовлетворил иск одного из дольщиков к "КСК-Строительство", который выплатил 2,16 миллиона рублей по предварительному договору приобретения апартамена. Суд обязал застройщика вернуть эти деньги, а также выплатить более 1 миллиона рублей штрафа за неисполнение условий договора, 420 тысяч рублей – за пользование чужими деньгами, а также 3 тысячи рублей – в качестве компенсации морального ущерба. Кроме того, застройщик еще должен компенсировать судебные расходы в размере 18 тысяч рублей. Всего "набежала" сумма в 3 893 329 рублей. И это только с одного дольщика!

Пострадали от фирмы "КСК" не только дольщики, вложившие денежки в жилье, которое никто не собирался строить. Сотрудники компании тоже многие месяцы не могли добиться от работодателя зарплаты. Всего долгов накопилось на сумму более 400 тысяч рублей. Делом занялась прокуратура, и в декабре 2017 года Ялтинский городской суд удовлетворил иск прокурора и обязал фирму расплатиться с работниками.

Если Алексея Кащенко признают виновным, то ему грозит до пяти лет лишения свободы.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал к апрелю 2019 года разработать план действий для помощи обманутым дольщикам.

- Должны быть прописаны четкие планы действий по каждому объекту. То есть объективная оценка возможности или невозможности достройки объекта и конкретная дорожная карта с каждым из обманутых дольщиков. Этот процесс уже идет, - отметил Аксенов.

Он добавил, что каждый случай власти будут прорабатывать отдельно.

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