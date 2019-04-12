2019-04-12T13:58:55+03:00
Общество

"Встаем рано, идем на кардиотренировки, уроки дефиле и этикета": Как крымчанки готовятся к конкурсу "Мисс Россия-2019"

Финал - уже 13 апреля в Москве [фото]
Надежда ДАЦЮК
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Фото: missrussia.ruФото: missrussia.ru
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Уже совсем скоро, 13 апреля, в Москве определят первую красавицу страны. В финал конкурса «Мисс Россия-2019» прошли 50 девушек, среди них три красотки с нашего полуострова - Анастасия Вознюк из Севастополя, Алина Витковская из Керчи и Юлия Чернюк. Проголосовать за девушек можно на сайте www.missrussia.ru.

Юлия Чернюк, 22 года, Симферополь

Девушка с детства мечтала стать моделью. Она сотрудничает с одним из симферопольских модельных агентств, поэтому и кастинг прошла с легкостью.

Юлия Чернюк. Фото из личного архива

Юлия Чернюк. Фото из личного архива

- Мы уже месяц готовимся к финалу, у нас четко расписан распорядок дня, заняты буквально каждую минуту. Встаем рано, идем на кардиотренировки, затем на уроки дефиле, актерского мастерства, уроки этикета. Но трудности меня не пугают! Я даже открыла в себе несколько талантов. Оказывается, я могу хорошо выступать на сцене с прозой или же разучить сложный танец, - рассказывает крымчанка.

Юля недавно окончила Академию биоресурсов и природопользования Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского и получила специальность «финансист». Правда, связывать свою жизнь с этой профессией пока не планирует - сейчас она работает в индустрии красоты косметологом-эстетистом.

Девушка мечтает много путешествовать. Фото: личный архив

Девушка мечтает много путешествовать. Фото: личный архив

Девушка мечтает быть дизайнером одежды и путешествовать.

- Я очень люблю моду, и хочу создать свою линию одежды. А еще мечтаю увидеть весь мир - пока мое сердце покорила солнечная Италия. Хочу посетить Францию, Индонезию, Японию, - добавила конкурсантка.

Алина Витковская, 19 лет

Девушка представляет город Керчь. Она любит читать научную и художественную литературу, в выходные ходит в походы.

- Я люблю все, что связано с книгами. Люблю книжный шоппинг, начала коллекционировать художественную литературу, хочу быть владелицей большой домашней библиотеки. Родные говорят, что у меня в шкафу не всегда есть место для сумочки или косметички, но для книги оно у меня всегда найдется, - рассказала Алина.

Керчанка говорит, что захотела участвовать в конкурсе «Мисс Россия», потому что это самый масштабный проект в стране.

- Всегда считала себя личностью амбициозной, поставила себе цель быть в числе пятидесяти самых красивых девушек страны, так как история участия конкурсанток предыдущих лет показывает успешную реализацию девушек в разных сферах. Будь то бизнес, телевидение или моделинг. То есть для меня конкурс является трамплином к поставленным целям.

Самым сложным на конкурсе для девушки было не потерять свою индивидуальность.

- Так получилось, что это первый конкурс красоты, в котором я поняла, как важно оставаться собой. У меня был опыт участия в конкурсах красоты, и я становилась сдержанней, искала идеал, пыталась походить на другого человека, теряя свою уникальность. Самым сложным, и одновременно с этим важным, оказалось остаться самой собой: веселой и смешной, открытой и искренней, коммуникабельной и дружелюбной, - поделилась девушка с «КП-Крым».

Сейчас Алина находится в Москве, готовится к финалу конкурса.

Фото в национальном костюме. Фото: missrussia.ru

Фото в национальном костюме. Фото: missrussia.ru

Недавно участницы презентовали национальные костюмы.

- Мой костюм на конкурсе «Мисс Россия» воплотил в себя все, что связывает людей нашего солнечного полуострова: в нем переплелись краски горных цветов и трав, бесконечных крымских степей и, конечно же, пены черноморского прибоя, - рассказала Алина Витковская о своем наряде.

Анастасия Вознюк, 20 лет

Севастопольская красотка уже не впервые участвует в конкурсах. Стартом для ее модельной карьеры стал конкурс «Севастопольская красавица», на котором девушка в 2015 году завоевала титул «Вице-мисс». В том же году Анастасия победила в конкурсе «Российская красавица 2015».

Сейчас конкурсантка учится на третьем курсе филологического факультета по специальности «журналистика» в Российском университете дружбы народов.

Анастасия хочет взять корону первой красотки России

Анастасия хочет взять корону первой красотки России

В свободное время девушка ходит на курсы рисования и читает, умеет делать ювелирные украшения. Из развлечений предпочитает активные виды спорта - вейк-бординг, сноуборд, волейбол.

Девушка любит стремительный ритм жизни, но привыкнуть к графику во время подготовки к финалу конкурса было непросто.

- Самым сложным было привыкнуть к графику в первое время. Потом все встало на свои места, и сейчас уже я не представляю, как вернусь домой, и буду жить без этого расписания, - рассказала Анастасия «КП-Крым».

Национальный костюм севастопольской красотки. Фото: missrussia.ru

Национальный костюм севастопольской красотки. Фото: missrussia.ru

В будущем девушка хочет получить хорошее положение в обществе, духовно развиться, много путешествовать и построить крепкую семью.

А пока ее ближайшая цель - стать «Мисс Россия-2019».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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