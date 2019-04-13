2019-04-13T13:17:57+03:00
Общество

Симферополь встречает Поезд Победы: 10 лучших фото

Праздничный эшелон прибыл в день 75-летия освобождения города от немецко-фашистских оккупантов [фото]
Галина КОВАЛЕНКО
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Симферополь Поезд Победы встречает цветами и улыбками.Симферополь Поезд Победы встречает цветами и улыбками.Фото: Виталий ПАРУБОВ
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- Победа! Ура! - с утра в столице Республики Крым моросит дождик, а на привокзальной площади гремят военные марши, улыбки и праздничная суета, которую оглашает раскатистое паровозное, - у-у-у-у-у-у!

Паровоз, хоть и раритетный, но на ходу и в отличном состоянии. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Паровоз, хоть и раритетный, но на ходу и в отличном состоянии.Фото: Виталий ПАРУБОВ

Сегодня, 13 апреля, в Симферополь прибыл на железнодорожный вокзал праздничный эшелон - Поезд Победы.

Великая Отечественная война - важная страница в истории полуострова. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Великая Отечественная война - важная страница в истории полуострова.Фото: Виталий ПАРУБОВ

Шустрый паровозик «времен Очаковских и покоренья Крыма» привез в город платформу с оружием времен Великой Отечественной войны.

В составе поезда платформы и вагоны. Фото: Виталий ПАРУБОВ

В составе поезда платформы и вагоны.Фото: Виталий ПАРУБОВ

Есть в составе и вагон, где развернута экспозиция посвященная боям и сражениям, которые проходили на Крымском полуострове и за его пределами, больше семи десятков лет тому назад – в годы Великой Отечественной войны.

Горожане пришли на привокзальную площадь. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Горожане пришли на привокзальную площадь.Фото: Виталий ПАРУБОВ

Горожане от мала до велика пришли поприветствовать Поезд Победы: потрогать оружие, сделать фотографии на память и побывать в музее.

Юные крымчане встречают Поезд Победы.

Юные крымчане встречают Поезд Победы.

День Победы - это праздник всех поколений.

Поезд встречали военные и штатские. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Поезд встречали военные и штатские.Фото: Виталий ПАРУБОВ

На торжественном митинге ветеранам вручили памятные медали «К 75-летию освобождения Симферополя» и передали капсулы с землей, взятой полей жестоких сражений под Сталинградом и на Курской дуге.

Состоялся торжественный митинг. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Состоялся торжественный митинг.Фото: Виталий ПАРУБОВ

В мероприятии приняли участие руководители региона, города и военные ветераны.

Музыка военных лет украсила праздник. Фото: пресс-служба МВД РК

Музыка военных лет украсила праздник. Фото: пресс-служба МВД РК

Артисты внесли свою лепту в праздничную атмосферу: коллектив культурного центра МВД по Республике Крым исполнил песни военных лет.

Мероприятие посвящено 9 Мая. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Мероприятие посвящено 9 Мая.Фото: Виталий ПАРУБОВ

13 апреля – это важный день в жизни Симферополя. Именно в этот день, 75 лет тому назад, в 1944 году город освободили от фашистско-немецкой оккупации бойцами 4-го Украинского фронта совместно с моряками Черноморского флота, Азовской флотилии и местными партизанами-подпольщиками.

В ночь на 13 апреля две группы партизанских отрядов проникли в Симферополь и разгромили казармы немецкого гарнизона. К этому времени на подступы к городу вышли ударные советские части 51-й армии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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