В центре Севастополя нашли тайный туннель

Археологи во время раскопок на Историческом бульваре в Севастополе обнаружили подземный ход под четвертым бастионом. Ранее о нем историки не знали.

Экспедиция Института истории материальной культуры Российской академии наук проводит исследования совместно со специалистами Эрмитажа и волонтерами Российского географического общества, раскопки длятся с осени прошлого года.

- Экспедиция длится уже практически полгода. Буквально на этой неделе должны были ее закончить, если бы нам не помешал дождь. Мы обнаружили почти 9 000 находок, в основном периода Крымской войны. Это предметы вооружения, боеприпасы, часть амуниции, бытовые вещи. Найдено также погребение солдата в полной амуниции. Но самой интересной находкой, пожалуй, стал туннель, - сообщил «Комсомольской правде - Крым» руководитель экспедиции Сергей Соловьев.

По его словам, этот ход мог позволить тайно осуществлять переброску войск от французской армии, осаждавшей бастион.

Также археолог уточнил, что примерная высота хода - 1,7 метра, он полностью вырублен в скальной породе на глубине около 4 метров. Туннель идет под четвертым бастионом и ведет во внутреннюю часть.

- Пока трудно сказать, какова длина туннеля. Мы можем только расчистить начало и обозначить его на чертежах. Дальнейшими исследованиями займутся другие специалисты, потому что туннель завален, дальше нам двигаться небезопасно, - добавил Соловьев.

Археолог уточнил, что благодаря раскопкам ученые обновляют планы оборонительных сооружений Севастополя.

- Составляемые нами чертежи исследованных оборонительных сооружений могут отличаться от первоначальных, поскольку за период обороны происходили многочисленные перестройки, и как все было устроено, мы можем понять только сейчас, - отметил археолог.

Напомним, экспедиция Института истории материальной культуры Российской академии наук началась 31 октября 2018 года. Осень и зима, конечно, не лучшее время для раскопок, но старт работ затянули из-за бумажной волокиты. Археологи планировали завершить раскопки в конце февраля, однако из-за плохой погоды не успели обследовать всю территорию в срок.

Среди севастопольских находок - пули, ядра, картечь, не разорвавшаяся мортирная бомба с двумя ушками, стеклянные гранаты, иконки, крестики, различные монеты. Собрана целая коллекция пуговиц от обмундирования солдат, приписанных к пехотным полкам – Екатеринбургскому, Азовскому, Якутскому, Брестскому, Рязанскому, Днепровскому, Тобольскому, а также Саперному батальону, 6-му стрелковому батальону, Корпусу корабельных инженеров и Флотскому экипажу. Все эти артефакты постепенно передают Музею Обороны Севастополя.

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