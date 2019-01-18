Стеклянные гранаты и серебряные иконки: на 4-ом бастионе в Севастополе идут археологические раскопки

- Найден английский медальон из сплава золота и серебра с сентиментальной надписью «Only you». К сожалению, сохранилась только половинка без портрета, - рассказал научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН Сергей Соловьев. - В одном из блиндажей обнаружены куски сгоревшей шинели. Есть и пустая бутылка из-под вина.

На Историческом бульваре в Севастополе идут архелогические раскопки - работает экспедиция Института истории материальной культуры РАН. Всего в экспедиции порядка 120 -130 человек: ученые из Санкт-Петербурга и рядовые участники - жители Севастополя, Краснодарского края и Ростовской области.

Севастопольские власти ведут полномасштабную реконструкцию Исторического бульвара. И главная задача ученых, тщательно исследовать это историческое место: детально изучить ранние культурные слои города и воссоздать события Крымской войны 1853-55 гг.

Сотрудники экспедиция трудятся в любую погоду. Фото: пресс-служба ИИМК РАН

Здесь, на 4-ом бастионе, входившем в полукольцо сухопутных укреплений Южной стороны Севастополя, как и на Малаховом кургане, в Крымскую войну шли ожесточенные бои.

Питерские ученые к раскопкам приступили 31 октября: должны были начать в июле, но затянулось согласование и другие организационные моменты.

Осень и зима, конечно не лучшее время для копания в земле: в Севастополе снег, дождь и просто холодно. Но экспедиция усердно работает и уже есть первые, довольно впечатляющие результаты.

Открытия различной степени важности делаются практически каждый день.

В блиндаже нашли печку для обогрева. Фото: пресс-служба ИИМК РАН

- В Историческом бульваре, со времен Крымской войны сохранились фортификационные сооружения. Нам удалось на 80 процентов открыть верхнюю часть крепостного вала бастиона - валганга, - сообщил Сергей Соловьев. - Освобождены от грунта практически все орудийные дворики и блиндажи. Причем в одном из блиндажей, где жила орудийная обслуга, относительно неплохо сохранилась печка для обогрева.

Удалось обнаружить и практически все входы контрминной галереи: подземные ходы, где производились взрывы для уничтожения противника.

Здесь полторы сотни лет тому назад шли ожесточенные бои.

Ученые за два с половиной месяца детально изучили территорию 4-го бастиона.

- Теперь мы знаем практически до сантиметра как располагались на батарее орудия, - не без гордости говорит ученый.

Полностью освобожден от слоя земли и фундамент каменной беседки «Грибок», построенной в 1840 году и разрушенной в Великую Отечественную. Археологам удалось определить ее местоположение и выявить исторические конструкции.

Металлическая накладка на головные уборы гренадеров в виде пламени. Фото: пресс-служба ИИМК РАН

Найдено также порядка восьми тысяч артефактов: французские и английские бомбы, пули, и различные детали вооружения и обмундирования.

Медальон с надписью «Only you». Фото: пресс-служба ИИМК РАН

- Крымская война длилась 349 дней, воевали порядка 5000 человек – кто-нибудь из них, что-нибудь, да и терял, - пояснил Сергей Соловьев.

Нательная серебряная иконка. Фото: пресс-служба ИИМК РАН

В перечне севастопольских находок: пули, ядра, картечь, не разорвавшаяся мортирная бомба с двумя ушками, стеклянные гранаты, иконки, крестики, различные монеты.

Среди найденных боеприпасов есть стеклянные гранаты. Фото: пресс-служба ИИМК РАН

- Стеклянные гранаты – редкость. Известно, что при обороне Севастополя на вооружении их было всего 1200 штук, - подчеркнул ученый. – Эти боеприпасы, дающие при разрыве мелкие осколки, наносящие серьезные и труднозаживающие ранения, можно сравнить с «коктейлем Молотова».

Пуговица от военного мундира. Фото: пресс-служба ИИМК РАН

Собрана целая коллекция пуговиц от обмундирования солдат, приписанных к пехотным полкам – Екатеринбургскому, Азовскому, Якутскому, Брестскому, Рязанскому, Днепровскому, Тобольскому, а также Саперному батальону, 6-й стрелковому батальону, Корпусу корабельных инженеров и Флотскому экипажу.

В пресс-службе института подчеркивают, что теперь четко обрисована история этого участка Исторического бульвара:

- И самые поздние перепланировки 1965-68 гг., и окопы Великой Отечественной войны, и бульварные дорожки 1905 года, когда к 50-летию Крымской войны провели первое благоустройство бульвара. Обнаружены жилые и хозпостройки, которые существовали на этой территории еще до Крымской войны, но пока непонятно, чьи они.

Что же дальше?

Экспедиция завершит раскопки в конце февраля. Ученые планируют на основе материалов исследований создать объемную модель бастиона, которая станет основой для организации музейной экспозиции. Артефакты же передадут в музейные экспозиции Севастополя.

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