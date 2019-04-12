В Севастополе начнут готовить слушателей для Академии хореографии уже в 2019 году

Подготовка талантливых детей, которые в ближайшем будущем могут абитуриентами Академии хореографии начнется уже в этом году.

- Начиная с сентября 2019 года будет начат набор детей на программу подготовки по хореографии и театральному искусству, которые после сдачи объектов в эксплуатацию придут в них на обучение, - заявил Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников в ходе общественных обсуждений по реализации проекта создания нового культурного пространства на мысе Хрустальный. - Педагогический коллектив будет сформирован уже в этом году – это постоянные педагоги и те, кто будет приезжать и проводить мастер-классы.

Заместитель Министра культуры РФ Сергей Обрывалин считает, что главная задача проекта – создание новых точек притяжения в регионах и построение системы выявления и поддержки одаренных детей.

Академия хореография примет детей в 2021 году: на ее территории будет учебный корпус и интернат на 250 мест, а также образовательный центр со столовой и бассейном.

Художественным руководителем академии станет звезда мирового балета Сергей Полунин.

- Для меня это новый этап в жизни, дети для меня это самое важное. Я счастлив, когда нахожусь рядом с ними и могу им что-то преподать. С сентября мы начнем подготовительные наборы и разработку новой сильной системы с акцентом на хореографию – важно, чтобы человек был не только танцовщиком, но и хореографом, - сказал Сергей Полунин.

Приглашенный премьер Баварского театра дал мастер-класс.для севастопольских начинающих танцоров.

Артист считает, что в Севастополе очень много талантливых детей с хорошей энергетикой и правильным настроением. В планах артиста – создание системы поиска одаренных детей и финансовой поддержки их обучения.

В состав такого нового культурного пространства в Севастополе, кроме Академии хореографии, войдет филиал Высшей школы музыкального и театрального искусства на 300 обучающихся, который планируется открыть до 1 июня 2023 года.