В Крыму «Тотальный диктант» написали почти 1000 человек

Всего 927 человек написали «Тотальный диктант 2019» на полуострове. В этом году они проверяли грамотность на основе текстов писателя Павла Басинского.

В Симферополе, Ялте, Евпатории и Севастополе для желающих принять участие в диктанте, напомним, подготовили 21 площадку.

Грамотность можно было протестировать в аудиториях учебных заведений и библиотеках.

Зал ожидания аэропорта гостеприимно принял участников акции. Фото: пресс-служба аэропорта Симферополь

Не обошлось и без эксклюзивных предложений: в Симферополе диктант писали в зале ожидания нового аэропорта и в троллейбусе на Ангарском перевале, а в Евпатории сидя в трамвае.

- В Симферополе в акции приняли участие порядка 240 человек, - рассказал «КП-Крым» организатор Антон Трофимов. - На три десятка участников больше, чем в прошлом году.

В Ялте на диктант пришли 120 человек.

- Дикторы читали тексты на площадках Гуманитарно-педагогической академии, санатория «Мисхор», в Ялтинском Доме книги, - сообщила организатор Александра Кухлевская.

Впервые к акции присоединилась Евпатория. И первый блин не вышел комом.

Трамвай на время превратился в учебный класс. Фото: Сергей Хорошев

- 116 человек! - координатор Ирина Залан не скрывает своей радости. - А ожидали не больше 50. Но всем нашли место и всех разместили. Было бы еще больше, но дождик помешал, 28 евпаторийцев подали заявки, чтобы писать диктант в трамвае, но пришел только 21 человек. Дикторами у нас были такие известные в городе люди как худрук театра «Золотой ключик» писатель Андрей Пермяков, начальник дорожного отдела администрации города Евгений Медведев - он зачитывал текст в трамвае. Все работали на волонтерских началах, без оплаты - водитель трамвая в свой законный выходной вывел машину на линию.

В Севастополе под диктант отвели зал в ресторане. Фото: Наталья Толстова

Севастополь тоже порадовал своей активностью.

В городе-герое свою грамотность проверили почти полтысячи горожан. Фото: Наталья Толстова

- В этом году по предварительным результатам 451 участник, а в прошлом было 356, - рассказала координатор Валентина Романчук.

Пятый год город-герой принимает участие в мероприятии и число его приверженцев потихоньку увеличивается.

Где живут самые большие знатоки орфографии и пунктуации пока неизвестно.

Результаты «Тотального диктанта» станут известны не раньше 17 апреля. Свои оценки участники смогут узнать в региональных подразделениях и на официальном сайте проекта: totaldict.ru.

СПРАВКА «КП»

«Тотальный диктант» - это традиционное образовательное мероприятие, проходящее с 2004 года в России и разных странах мира с целью популяризации грамотности.

Авторами текстов являются известные поэты, прозаики, драматурги, писатели, публицисты, философы, литературоведы и переводчики.