«Можем не признавать украинские выборы»: В Госдуме ответили Зеленскому, который назвал нелегитимным крымский референдум

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что крымский референдум «не может считаться актом, свидетельствующим о свободном волеизъявлении жителей Крыма», так так как якобы проходил «под дулами автоматов» и «без участия значительного количества граждан крымскотатарского, украинского и другого этнического происхождения». Кроме того, Зеленский добавил, что «никакие договоренности по деэскалации в Донбассе не могут состояться за счет Крыма и украинских граждан, которые вынуждены были остаться там».

Депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек считает, что такая постановка вопроса некорректна.

- Значит, если какая-то часть украинцев, которые считают, что с Россией пора помириться, не пойдут на выборы 21 апреля - мы можем считать их несостоявшимися? Ведь именно какую-то часть крымчан, не участвующих в референдуме нам постоянно ставят в укор. Значит, судьбу любого избирательного процесса решает какая-то прослойка, не желающая голосовать? Соответственно, мы можем смело заявить, что украинские выборы нелегитимны и их результаты мы не признаем, - отметил Бальбек.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что позиция украинского кандидата в президенты не имеет никакого значения.

- Это необходимый политический ритуал, чтобы не заподозрили в измене. Но для России и Крыма это несущественно. Ритуальные пляски и бубны ни на что не влияют, - сказал Пушков.

Это уже не первое заявление Зеленского о Крыме. Ранее он говорил, что полуостров возможно будет «вернуть», только когда сменится власть в России. Также шоумен сказал, что готов просить компенсации у Владимира Путина, как только встретится с ним в качестве президента. При в штабе Зеленского считают неприемлемым военное решение конфликта с Россией, и подчеркивают, что украинским властям придется говорить с российской властью при участии западных партнеров.

Напомним, референдум о статусе Крыма прошел на полуострове 16 марта 2014 года. 96,77 % проголосовавших поддержало присоединение Крыма к России. Большинство государств-членов ООН не признало крымский референдум.

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