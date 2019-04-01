"Любая попытка вернуть Крым приведет к краху Украины": На полуострове отреагировали на предвыборные обещания Зеленского и Порошенко

На Украине завершился первый тур президентских выборов. Обработано 70,3% бюллетеней. Шоумен Владимир Зеленский лидирует со значительным отрывом - за него отдали голоса 30,45% украинцев. Петр Порошенко набрал 16,9% голосов. Теперь два политика будут соревноваться во втором туре, который пройдет 21 апреля.

В погоне за президентским креслом конкуренты не скупятся на обещания и активно муссируют крымский вопрос.

Так, Петр Порошенко заявил, что в случае своей победы во втором туре президентских выборов начнет "серьезный этап" по возвращению суверенитета Украины на Донбассе и в Крыму. В частности, планируется "задействовать международную платформу обеспечения возврата Крыма", заявил Порошенко.

Его оппонент Владимир Зеленский признался, что с нынешним руководством РФ договориться о "возврате Крыма" не получится. Но шоумен уже знает, о чем будет беседовать с Владимиром Путиным.

- Если мы увидимся, я ему скажу: Наконец-то вы вернули наши территории, а сколько вы еще нам готовы компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории? - сказал Зеленский.

Кремль считает недопустимым и не подлежащим обсуждению вопрос принадлежности Крыма.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/700638" frameborder="0"></iframe> «Шоколадный король» Порошенко еще поборется за кресло президента.21 апреля на Украине пройдет второй тур выборов президента. В нем встретятся нынешний глава государства Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, произошедшие на полуострове события соответствовали украинскому законодательству и международному праву.

- Все, что произошло в Крыму, было сделано в строгом соответствии, кстати, с законодательством Украины и на основе международного права, – сказал Дмитрий Песков.

В свою очередь депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара также отметил, что Крым не вернется в состав Украины ни при каких условиях.

- У Украины нет и не будет никакого способа возвращения Крыма. Ни мирного, ни военного, потому что любая попытка, о которой они фантазируют, приведет к краху украинского государства и катастрофе. Зеленский в этом плане наиболее честен, он пока еще не очень опытный политик. В отличие от Порошенко, он говорит, что не знает, как "вернуть Крым". Пусть оба кандидата подумают, как будет складываться судьба украинского государства. Проигравшей сейчас будет одна сторона - украинский народ, потому что ни один из кандидатов не думает, как сделать лучше.

По мнению политолога Владимира Джараллы, слова и заявления в нынешней ситуации значения не имеют:

- Точнее, мало значат. Особенно в отношении Крыма. Эта тема часть нынешней повестки Запада по отношению к России, часть стратегии давления на нас. Потому, украинский президент, кем бы он не был, будет выполнять то, что скажут или президентом он не будет. Если в отношении внутренней политики Украины открываются возможности изменений, хотя бы по перераспределению экономического пирога, то эта тема будет решена в контексте отношений России и Европы, России и США, и Украина будет лишь статистом в этой игре.

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