«Гемотест» в Крыму реализует социальные программы

Федеральная медицинская лаборатория «Гемотест» - это современная высокотехнологичная компания, ежедневно выполняющая десятки тысяч медицинских анализов для пациентов со всей России - от клинического анализа крови до выявления генетических патологий. Все исследования проводятся на собственной технологической базе, включающей 5 многопрофильных лабораторий. Анализы «Гемотест» признаются всеми государственными лечебно-профилактическими учреждениями.

Постоянная модернизация, внедрение принципиально новых методов и оборудования ведущих мировых производителей позволяет выполнять самый широкий спектр исследований и делать их доступными для большинства россиян.

Фото: компания "Гемотест".

«Гемотест» активно проводит исследования в области онкогенетики, онкогинекологии и урологии, оногематологии, аллергодиагностики, диагностики бактериальных инфекций. Совместно с ведущими специалистами научно-медицинских центров России запущен проект «Второе мнение в онкологии», в рамках которого разработаны специальные программы для пациентов, позволяющие не только своевременно выявлять злокачественные новообразования, но и диагностировать предрасположенность к ним.

В Крыму медицинская лаборатория «Гемотест» имеет собственный медицинский центр и самую развитую сеть из 40 отделений в городах и населенных пунктах полуострова. Компания уделяет большое внимание социальным аспектам: например, в Симферополе «Гемотест» осуществляет бесплатный выезд медсестры. Недавно для крымчан была запущена региональная программа «Дни ранней диагностики онкологических заболеваний» по урологии и заболеваниям желудочно-кишечного тракта с рекомендациями по дальнейшему обследованию и лечению.

За вклад в инновации и развитие лабораторно-диагностической службы «Гемотест» награжден международными и всероссийскими наградами и премиями.

16 лет высоких технологий в лабораторной диагностике позволили «Гемотесту» стать одним из лидеров лабораторной диагностики в стране и получить звание «МАРКА №1 в России – 2017».

Компания «Гемотест» предоставляет крымчанам высокотехнологичные, инновационные медицинские услуги по доступным ценам.

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