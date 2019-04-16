2019-04-16T14:57:58+03:00
Общество

Губернатор Севастополя представил депутатам Законодательного Собрания отчет о работе

В документе подведены итоги деятельности правительства в 2018 году
Галина КОВАЛЕНКО
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Губернатор отчитался о работе за 2018 год. Фото: пресс-служба правительства СевастополяГубернатор отчитался о работе за 2018 год. Фото: пресс-служба правительства Севастополя
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Сегодня, 16 апреля, в соответствии с Уставом города-героя Севастополя губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников отчитался перед Законодательным Собранием.

В документе отражены итоги работы исполнительного органа в прошлом 2018 году.

Отрадный факт, что правительству удалось добиться позитивных результатов, практически, во всех сферах жизни города-героя, таких как, молодежная политика и спорт, культура, строительство жилья, земельный контроль, газификация, водоснабжение, социальная поддержка и так далее.

- Уважаемые севастопольцы, каждый прошедший год в новой истории Севастополя – это очередной шаг в его социально-экономическом развитии. В 2018 году мы достигли практических результатов, о которых я говорил выше, обеспечили задел на среднесрочную перспективу в виде проектов строительства социально значимых объектов, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктуры, - отметил Дмитрий Овсянников.

Губернатор так же напомнил о приоритетах работы правительства Севастополя в 2019 году:

- ремонт и строительство дорог;

- благоустройство дворов и парков;

- ремонт многоквартирных домов;

- восстановление уличного освещения;

- запуск строительства минимум 10 крупных объектов социальной инфраструктуры в дополнение к тем 5 школам и 3 детским садам, что уже строятся.

- инвестиции и экономическое развитие

ИСТОЧНИК KP.RU

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