Совет законодателей рекомендовал парламентариям принять предложения губернатора Севастополя

На пленарном заседании Законодательного собрания Севастополя депутаты согласились с предложениями Дмитрия Овсянникова по внесению изменений в бюджет – присутствующие проголосовали «за» единогласно.

Решение принято в рамках рассмотрения вето главы города, которое он наложил на ранее принятый депутатами закон об изменении бюджета.

Пресс-служба правительства Севастополя сообщает, что совет законодателей рекомендовал парламентариям принять предложения губернатора.

Общий объем расходов на 2019 год предлагается увеличить на 2,3 млрд рублей.

В поправках, в частности, содержатся предложения: сделать повышенные выплаты в рамках разовой денежной помощи ветеранам Великой Отечественной войны к 9 Мая; 87,7 млн рублей дать на ежемесячные доплаты педагогическим работникам и 7,5 млн рублей - для компенсации их переподготовки; 205 млн рублей – на реконструкцию парка Победы с последующим возмещением из резервного фонда правительства РФ; 98 млн рублей выделить на реализацию федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя; почти 60 млн рублей на финобеспечение обязательств по контрактам в рамках ФЦП; 90 млн рублей на оборудование для школ-новостроек; 84 млн рублей на ремонт медколледжа имени Жени Дерюгиной.