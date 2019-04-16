2019-04-16T20:11:59+03:00
Общество

Аэропорт «Симферополь» отмечает 1 год работы нового терминала

Он уже принял и отправил 18 805 рейсов - свыше пяти миллионов пассажиров [видео]
Галина КОВАЛЕНКО
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Новому терминалу - 1 год. Фото: пресс-служба аэропорт "Симферополь"Новому терминалу - 1 год. Фото: пресс-служба аэропорт "Симферополь"
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16 апреля, год тому назад, новый терминал аэропорта «Симферополь» принял первого пассажира в здании самого нового в России терминала.

- За первый год работы новый терминал аэропорта «Симферополь» обслужил 5 миллионов 154 тысяч пассажиров, принял и отправил 18 805 рейсов. Аэровокзальный комплекс улучшил транспортную доступность Крыма и внес весомый вклад в рекордный турпоток, который был зафиксирован на полуострове в 2018 году, - гендиректор ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Евгений Плаксин отметил также, что стабильный пассажиропоток в аэропорту сохранился и после запуска автомобильной части Крымского моста, в чем есть "заслуга" нового современного и комфортного терминала.

Нашествие инопланетян на Крымский полуостров (1).Аэропорт «Симферополь» отмечает 1 год работы нового терминала ярким и креативным шоу. Видео: пресс-служба аэропорта "Симферополь".! другой источник

Здание аэропорта в виде «Крымской волны» стало уже визитной карточкой полуострова, наряду с другими символами, которым уже не один десяток лет.

Нашествие инопланетян на Крымский полуостров.Аэропорт «Симферополь» отмечает 1 год работы нового терминала ярким и креативным шоу. Видео: пресс-служба аэропорта "Симферополь".! другой источник

Терминал не только внешне красивый, он еще и очень удобный: здесь, по сравнению со старыми терминалами аэропорта, в два раза быстрее можно получить свой багаж. Намного комфортнее, и опять экономя время, пройти регистрацию на рейс.

В 2018 году международный аэропорт «Симферополь» был хозяином самой широкой маршрутной сети на внутренних воздушных линиях среди других региональных аэропортов России – всего 55 направлений. В 2019 году стало уже 55 маршрутов.

И в Симферополе появились рейсы из Элисты, Брянска, Саранска и Петрозаводска.

КСТАТИ

Здание нового терминал аэропорта "Симферополь" возвели всего за 22 месяца.

Новый терминал в 78 612 квадратных метров в состоянии предоставить комфортное 3625 пассажирам в час и 6,5 млн человек в год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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