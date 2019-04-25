Генеральная репетиция парада Победы в Севастополе: когда начнется, где посмотреть

Генеральная репетиция Парада Победы в Севастополе запланирована на 7 мая. Она пройдет с 10.00 до 11.00.

Начиная от площади Ушакова, и до площади Лазарева синхронно пройдут парадные расчеты военнослужащих министерства обороны и других силовых министерств и ведомств РФ под музыкальное сопровождение оркестра Черноморского флота.

Места получше у дороги стоит выбрать на площади Нахимова. К сожалению, из-за реконструкции сквера у Владимирского собора, посмотреть на колонну техники и военнослужащих с горки будет невозможно. Поэтому на главную площадь города лучше прийти заранее.

По центру города в торжественном марше пройдет более 50 единиц техники. Среди них: бронемашины «Рысь», «Тигр», «Тайфун», средства противовоздушной обороны «С-300», «Игла», «Панцирь», комплексы «Бастион». Изюминкой парада станет легендарный танк «ИС-2».

Кстати, танк «ИС-2» отремонтировала автобронетанковая служба флота. В этом году танк впервые в составе колонны военизированной техники пройдет своим ходом. Причем «ИС-2» пойдет не на трале, а гусеницей по асфальту.

В вечернее время все это можно увидеть во время репетиции 4 мая, которая запланирована с 18.00 до 19.00.