Майские праздники в Севастополе -2019: Программа мероприятий, куда сходить, где отдохнуть

1 мая

10.00 - Праздничное шествие, посвященное Празднику Весны и Труда. По центральным улицам пройдут больше 20 тысяч человек.

10.30 - Открытие парусного сезона крейсерских яхт России. В город-герой съедутся 160 яхтсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Таганрога, Саратова, Новороссийска, Сочи. В соревнованиях примут участие более 10 сильнейших экипажей России. Общий маршрут регаты превысит 100 морских миль. Соревнования предусматривают серию коротких гонок на внутреннем рейде Севастополя и 6 прибрежных этапов по маршруту: Севастополь-Балаклава-б.Ласпи-Балаклава-б.Казачья-б.Стрелецкая-Севастополь.

11.00 - Авторалли «Нахимов». Участвуют больше 50 экипажей на советской классике – "Волгах", "Победах", "Чайках", "Москвичах". Большинство из них приехали в Крым издалека. Обе столицы, Ярославль, Краснодар, Казань, Киев, Минск, Вильнюс и др.

4 мая

10.00 - Церемония перезахоронения останков защитников и освободителей Севастополя. Останки бойцов Красной армии, погибших в боях за Севастополь в мае 1944 года, перезахоронят на Мемориальном воинском кладбище в поселке Дергачи, 6 км Симферопольского шоссе.

10.00 – 15.00 - Военно-исторический фестиваль «Высота Горная». Пройдет реконструкция боя, полевая кухня, концерты народного ансамбля «Арарат». Воинский Мемориал на 10-го км шоссе Севастополь-Балаклава, склон высоты Горная. Вход свободный.

10.00 – 11.00 Сбор участников и гостей.

11.00 – 11.15 Торжественное открытие.

11.15 – 12.00 Реконструкция боя за высоту Горная.

12.30 – 15.00 Концерт.

12.30 – 14.30 Полевая кухня.

12.0 – 15.00 Детская площадка, работа аниматоров с детьми.

15.00 – Торжественное закрытие фестиваля.

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