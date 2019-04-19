РНКБ презентовал на ЯМЭФ-2019 электронную карту крымчанина

Новые технологии, которые готов внедрить на полуострове РНКБ, помогут республике стать цифровым регионом. Об этом на Ялтинском международном экономическом форуме заявила вице-премьер РК – министр финансов Крыма Ирина Кивико.

- Мы активно работаем в области технологий. Электронная карта крымчанина, которую сейчас внедряет РНКБ - продолжение облачных технологий. Мы создаем цифровой регион. На карту, как бусинки будем нанизывать одна за другой различные услуги из отдельно взятых отраслей, - отметила министр.

В ближайшее время РНКБ запускает пилотный проект «Цифровая среда гражданина», который позволяет интегрировать работу государственных баз данных, платежных инструментов и точек оказания услуг. Сначала электронную карту крымчанина начнут применять в общественном транспорте, затем ее будут использовать и в других сферах.

- Одним из первых и наиболее востребованных применений проекта будет сектор общественных перевозок. Жители и гости полуострова смогут полностью отказаться от бумажных проездных билетов и оплачивать проезд любой банковской картой. В качестве карты жителя будет использоваться банковская карта национальной платежной системы МИР, - сообщил председатель совета директоров РНКБ Михаил Якунин.

Использование электронной карты в транспорте позволит вести учтет пассажиров, в том числе и льготников, которых сейчас некоторые перевозчики отказываются возить бесплатно.

Предполагается, что благодаря новым технологиям, жителям полуострова больше не придется получать и носить с собой несколько карт, все скидки и льготы будут оформлены на одну. К примеру, люди, которым положен бесплатный проезд в автобусах и троллейбусах, а также льготы на получение лекарственных препаратов и различные скидки на оплату тех или иных услуг, смогут воспользоваться ими, предъявив карту крымчанина.

- Это не просто карта, с нее можно считать информацию о плательщике и положенных ему льготах. Вся информация будет храниться на сервере. Такие технологии в других регионах России еще не применялись. Они выпускают обычные карты, на каждую льготу - отдельную. Карту крымчанина перевыпускать не нужно будет. На нее можно будет оформить любой спектр услуг, - отметил Михаил Якунин.

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СПРАВКА «КП»

V Ялтинский международный экономический форум проходит в Крыму с 17 по 20 апреля. Его главной темой форума стало «Мир. Россия. Крым. Новая реальность». В рамках деловой программы форума предполагается более 40 тематических дискуссий, 2 пленарных заседания, а также Ялтинская конференция «Санкционный мир. Глобальные вызовы».