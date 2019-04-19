2019-04-19T18:40:43+03:00
Общество

РНКБ презентовал на ЯМЭФ-2019 электронную карту крымчанина

Ее можно будет оплатить поезд в транспорте, получить различные льготы и скидки
Анастасия КУРДЮКОВА
Поделиться:
Юбилейный экономический форум проходит с 17 по 20 апреля.Юбилейный экономический форум проходит с 17 по 20 апреля.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
Изменить размер текста:

Новые технологии, которые готов внедрить на полуострове РНКБ, помогут республике стать цифровым регионом. Об этом на Ялтинском международном экономическом форуме заявила вице-премьер РК – министр финансов Крыма Ирина Кивико.

- Мы активно работаем в области технологий. Электронная карта крымчанина, которую сейчас внедряет РНКБ - продолжение облачных технологий. Мы создаем цифровой регион. На карту, как бусинки будем нанизывать одна за другой различные услуги из отдельно взятых отраслей, - отметила министр.

В ближайшее время РНКБ запускает пилотный проект «Цифровая среда гражданина», который позволяет интегрировать работу государственных баз данных, платежных инструментов и точек оказания услуг. Сначала электронную карту крымчанина начнут применять в общественном транспорте, затем ее будут использовать и в других сферах.

- Одним из первых и наиболее востребованных применений проекта будет сектор общественных перевозок. Жители и гости полуострова смогут полностью отказаться от бумажных проездных билетов и оплачивать проезд любой банковской картой. В качестве карты жителя будет использоваться банковская карта национальной платежной системы МИР, - сообщил председатель совета директоров РНКБ Михаил Якунин.

Использование электронной карты в транспорте позволит вести учтет пассажиров, в том числе и льготников, которых сейчас некоторые перевозчики отказываются возить бесплатно.

Предполагается, что благодаря новым технологиям, жителям полуострова больше не придется получать и носить с собой несколько карт, все скидки и льготы будут оформлены на одну. К примеру, люди, которым положен бесплатный проезд в автобусах и троллейбусах, а также льготы на получение лекарственных препаратов и различные скидки на оплату тех или иных услуг, смогут воспользоваться ими, предъявив карту крымчанина.

- Это не просто карта, с нее можно считать информацию о плательщике и положенных ему льготах. Вся информация будет храниться на сервере. Такие технологии в других регионах России еще не применялись. Они выпускают обычные карты, на каждую льготу - отдельную. Карту крымчанина перевыпускать не нужно будет. На нее можно будет оформить любой спектр услуг, - отметил Михаил Якунин.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В отдаленных районах Крыма открывают центры банковского обслуживания

Офисы РНКБ будут работать на базе почтовых отделений (подробнее)

СПРАВКА «КП»

V Ялтинский международный экономический форум проходит в Крыму с 17 по 20 апреля. Его главной темой форума стало «Мир. Россия. Крым. Новая реальность». В рамках деловой программы форума предполагается более 40 тематических дискуссий, 2 пленарных заседания, а также Ялтинская конференция «Санкционный мир. Глобальные вызовы».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Ялтинский международный экономический форум»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Tele2 получила награду POPAI Russia awards за цифровое проморешение в рознице
Москва – Tele2, любимый мобильный оператор в России, победил в престижном конкурсе POPAI Russia awards 2019 в области ретейла. Компания обошла конкурентов в номинации «Лучшее POS-решение с использованием digital signage»
Новости 24
В Евпатории построят спорткомплекс за 130 миллионов рублей
Дождь со снегом: В Крыму на 20 апреля объявили штормовое предупреждение
Появилось видео, как в Севастополе достают машины после обвала стоянки
Зампред правительства РФ рассказал, когда в Крыму снизятся цены на топливо
Объем инвестиций в Крым вырос за пять лет в 19 раз
Жительнице Симферополя кредитный кооператив вернет 200 тысяч рублей
В Крыму в формате эксперимента хотят внедрить цифровые денежные технологии
В Крыму появится завод по производству кофе
Первая партия товаров отправилась из Сирии в Крым
Советник президента: за 10 лет экономика Крыма вырастет более чем в два раза
Для Крыма и Севастополя хотят продлить федеральную целевую программу
Участники СЭЗ за пять лет вложили в экономику Крыма 78 миллиардов рублей
В Феодосии построят яхтенную марину на 100 мест
В первый день работы ЯМЭФ удалось подписать 47 соглашений
Гражданину Казахстана грозит пять лет тюрьмы за вымогательство денег у севастопольских предпринимателей
Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело из-за испорченных автобусов «Керчьгоравтотранса»
Преподавателей симферопольского техникума подозревают в получении взятки в размере 75 тысяч рублей
Погода в Крыму на 19 апреля: заморозки, ветер и дождь
Задержанного на крымской границе экстремиста взяли под арест
В Симферополе 18 апреля возобновили отопительный сезон
Житель Крыма в теплице выращивал вместе с помидорами 72 куста конопли
Керчь и Цхинвал стали городами-побратимами
Крымские фермеры получат в 2019 году почти 307 миллионов рублей господдержки
В Черноморском районе откроется автокемпинг на 500 мест
Танцевальный флешмоб и мастер-классы: В Симферополе 21 апреля пройдет «День здоровья»
Крым подписал первые соглашения с частными инвесторами более чем на 2 миллиарда рублей
Симферополец проводил старушку до дома и украл у нее 20 тысяч рублей
Ялта, Керчь и Севастополь подписали соглашение о реализации проекта "Умный город"
За год туристы потратили в Крыму 500 миллиардов рублей