"Бесплатный цирк": в Крыму прокомментировали дебаты между Зеленским и Порошенко

Несмотря на то, что Крым уже пять лет находится в составе России, крымчане продолжают следить за ситуацией на Украине. Всего час назад закончились дебаты между двумя кандидатами на пост президента Украины - Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Уже 21 апреля пройдет второй тур выборов, после которого станет известно имя нового президента.

Крымчане, просмотрев дебаты, удивились, насколько политики не слышат друг друга и не умеют отвечать на вопросы.

- Счастье для крымчан, что в этом позорище, в этом представлении мы не принимаем никакого участия. Отвел нас Господь. - выразил свое мнение глава Крыма Сергей Аксенов телеканалу "Россия 24". - Один кандидат спрашивает другого про Ивана, а отвечает про барана. Бесплатный цирк, я даже не знаю, на кого он рассчитан. Ни на один вопрос ни один кандидат не дал ответ. Жалко граждан Украины. И что между нашими странами такие отношения. Я думаю, на стадионе во время дебатов не было сторонников кандидатов. Были противники одного и противники другого. Это традиции украинской политики. К сожалению, к человеку, который не имеет политического прошлого, Зеленскому, отдается большее предпочтение, потому что люди устали от этих лиц, которые мелькают 25 лет в украинской политике. Эти политики забывают свои предвыборные обещания на следующий день после избрания.

Крымский политолог Александр Форманчук также уверен, что в дебатах более предпочтительным выглядел именно Владимир Зеленский.

Эксперт отметил, что именно сторонников этого кандидата на пост президента Украины было лучше слышно, они вели себя более оптимистично. Понимая, что на их стороне перевес.

- Что касается нас, крымчан...Думаю, мало кто из жителей республики наблюдал за этим политическим шоу. В целом для крымчан доминирует настроение: Слава Богу, что мы не являемся участниками этого политического шоу. Ведь на этот раз выборы свелись просто к таким технологиям. Зеленский здесь выглядел, конечно, предпочтительней и потрясающую роль сыграло то, что Порошенко просто надоел. Его Украина не принимает. Думаю, что в этой ситуации крымчане не приняли ни одного, ни другого. Я не увидел между нами большой разницы и, не дай Бог, если бы жителям полуострова пришлось участвовать в этом голосовании. Это было было для нас настоящим кошмаром. Ведь мы привыкли уже к другой политической культуре, - резюмировал Форманчук.

Также свое мнение по поводу проведенных дебатов выразила и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала это действо ничем иным как "шапито".

- Это шапито. Обман украинцев продолжается, - подчеркнула Захарова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выборы на Украине: В незалежной ждали крымчан, а они остались на родине

Битва шоколадного короля и комика не воодушевила жителей полуострова (подробнее).

"Это шапито. Обман украинцев продолжается": Захарова прокомментировала дебаты Порошенко и Зеленского

Ранее на стадионе "Олимпийский" в Киеве состоялось мероприятие с участием кандидатов в президенты Украины (подробнее).