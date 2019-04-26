«Бесы» Достоевского зазвучали в Севастополе голосом Eminem

Долгожданную премьеру спектакля «Бесы» по роману Федора Достоевского ждали, без преувеличения, многие жители Севастополя. Оригинальная подача, музыка, хореография актеров в совокупности создали невероятную атмосферу, заставляющую зрителей сидеть и не шевелясь следить за каждым жестом артистов, боясь пропустить важное.

Зрителей поразили необычные декорацииФото: Анна САДОВНИКОВА

Все взоры в зале были прикованы к сценеФото: Анна САДОВНИКОВА

Роман Достоевского приобрел иной окрасФото: Анна САДОВНИКОВА

Использовалась музыка Eminem и Oxxxymiron.

Как рассказали в театре имени Луначарского, из всего многообразия сюжетных линий и смыслов романа Федора Достоевского автором спектакля – режиссером Григорием Лифановым выбрана тема возникновения сомнительных молодежных организаций, сект, природа привлекательности разрушительных идей.

Сеть заполонили восторженные отзывы зрителейФото: Анна САДОВНИКОВА

Увидеть "Бесов" можно будет и в маеФото: Анна САДОВНИКОВА

- Размышления о том, как ранят и убивают осколки фальшивых идей, посеянных родителями, их детей, как в поисках жизненной опоры и веры молодые люди легко увлекаются яркими, громкими, но абсолютно токсичными убеждениями и доктринами, как из желания противостоять тотальной лжи находят единственную правду в смерти, стали главными «болевыми» точками спектакля, - рассказали в пресс-службе театра.

Во время спектакля звучала современная музыкаФото: Анна САДОВНИКОВА

В сети появилось немало комментариев зрителей, которым уже посчастливилось побывать на премьере.

Большего всего зрителей поразила необычная подачаФото: Анна САДОВНИКОВА

- Это было очень сильно и современно! Горжусь, что в нашем городе есть спектакли такого уровня, я бы сказала столичного уровня! – отметила Виктория Бакаляр-Белецкая.

Режиссер показал размышления о том, как ранят и убивают осколки фальшивых идейФото: Анна САДОВНИКОВА

- Много интересных моментов, музыкальное, танцевальное и световое сопровождение так четко подобраны, что усиливают впечатления стократно. Рекомендую теперь всем знакомым сходить, - считает Анна Кудрявцева.

Эффектно использовалась музыка Eminem и OxxxymironФото: Анна САДОВНИКОВА

Григорием Лифановым выбрана тема возникновения сомнительных молодежных организацийФото: Анна САДОВНИКОВА

- Да, это очень сильная мощная режиссерская мысль! Как такое сложное произведение собрать в единое действо, так тонко и многогранно осовременить Достоевского! Много намеков и ассоциаций, музыка, танцы - все органично, все к месту! – прокомментировала Екатерина Кордик.

Аплодисменты долго не смолкали в залеФото: Анна САДОВНИКОВА

КОНКРЕТНО

В мае все желающие смогут увидеть спектакль «Бесы» 11, 12, 19 и 25 мая в 18.30

Кассы работают ежедневно с 10.00 до 19.00. Стоимость билетов от 300 до 800 рублей.

КОНКРЕТНО

В мае все желающие смогут увидеть спектакль «Бесы» 11, 12, 19 и 25 мая в 18.30

Кассы работают ежедневно с 10.00 до 19.00. Стоимость билетов от 300 до 800 рублей.