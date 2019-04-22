Чего ждать крымчанам после выборов нового президента на Украине

Жители Крымского полуострова, конечно, тоже следили за выборами президента на Украине, ведь прожили в этой стране 23 года.

Чего ждать от нового президента незалежной и могут ли измениться отношения между двумя странами после победы Зеленского?

Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что рассчитывать на потепление отношений после победы Владимира Зеленского не стоит:

- Участники президентской гонки на Украине не являются самостоятельными фигурами. Политика Киева, в том числе внешняя, определяется далеко от берегов Днепра. Поэтому вряд ли стоит рассчитывать на какие-то принципиальные изменения. Хотя в данном случае я был бы рад ошибиться.

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель также уверен, что не следует ожидать конструктивного диалога с политиками Украины.

- На мой взгляд, Зеленский - слишком молодой политик и, к сожалению, не имеет своей команды, которая могла бы войти во власть и реализовывать проекты, направленные на сближение и устранение тех негативных отношений, которые сложились сегодня с Россией, - отмечает Гемпель и приглашает Владимира Зеленского в Крым: - Пусть он сложит свое собственное мнение, как здесь живут люди. Думаю, после посещения Крыма он бы перестал пользоваться негативными мифами, которые создают СМИ Европы и Украины. Правда, ему потребуется мужество, чтобы приехать к нам, как и любому гражданину Украины, поддерживающему санкционную политику.

Не питает особых надежд и депутат Госсовета Крыма Владимир Ганжара.

- Понятно, что Украина - антироссийский проект, который развивался в этом направлении в течение последних пяти лет. Силы, которые влияют на Украину во внешнеполитическом направлении, никуда не денутся. Сама позиция Зеленского по Крыму не особо отличается от позиции Петра Порошенко. Понятно, что сейчас он говорит о попытках выстраивать диалог с РФ, и мы должны использовать их, - выражает свое мнение депутат.

Ганжара уверен, что Зеленский в Крым не приедет.

- В любом случае, его позиция по Крыму пока не изменится. Но я думаю, что признание Крыма как части РФ - это неизбежность для Украины и международной общественности, - считает он.

МНЕНИЕ

«Возможно, с Украиной восстановится товарооборот»

Владимир Джаралла, политолог:

- Украинцы понимают, что Крым ушел добровольно, и он останется навсегда в России. Но признать это - пока слишком радикальное решение. Заметим, что долгое время ни один политик во время избирательной кампании не решался затронуть этот вопрос. Первые высказывания Зеленского о Крыме показывают, что он находится под влиянием общепринятой на Украине точки зрения. Отношения с Россией на Украине сейчас находятся на самом низком уровне, что дальше может быть только война. Поэтому любое движение в сторону улучшения будет восприниматься как прогресс. Какими могут быть первые шаги? Например, возможность обмениваться с Украиной товарами. Но вся история с Крымом и Донбассом лежит в основе политики санкций и давления Запада по отношению к России. Если Зеленский начнет действовать на пути к примирению, то обрушатся и санкции. Это маловероятно, потому самостоятельность Зеленского во внешней политике выглядит весьма ограниченно.

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ФОРУМ

Алексей Бондарев, предприниматель:

- Зеленский ведь - ставленник Коломойского и еще неизвестно чей. Да и Америка у него за плечами никуда не денется. Он будет делать так, как им всем выгодно. Уж точно не в интересах России. Потому думаю, что отношение к России он не изменит.

Алина Селинская, продавец:

- Зеленский просто клоун, я думаю, что его место на сцене. Сериал у него хороший был «Слуга народа», а вот как он будет вести себя в политике представить сложно. Надеюсь, что хуже украинцам не будет. Жаль, если его больше не будет в выпусках квартала. Совмещать же, наверное, не получится.

Геннадий Сосновский, охранник:

- Я думаю, что в корне отношение к Крыму со стороны Украины не изменится. Зеленский, как и его предшественник, будет кидать обещания «вернуть Крым» и все в таком духе. Может быть, конечно, он будет немного лояльнее и вернет нам воду, которая раньше текла по Северо-Крымскому каналу и может быть, еще снова начнется обмен продуктами с Крымом, хотя у нас и так уже всего достаточно.

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