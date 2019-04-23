2019-04-23T17:52:19+03:00
Общество

Расписание репетиций Парада Победы 9 мая 2019 в Севастополе: где перекроют дороги, когда начнется

Первая вечерняя репетиция парада состоится 4 мая
Лера ВОЛЬНАЯ
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Горожане увидят шествие по площади Нахимова и ЛазареваГорожане увидят шествие по площади Нахимова и ЛазареваФото: Анна САДОВНИКОВА
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В Севастополе пройдут две репетиции Парада Победы. Парадные расчеты военнослужащих министерства обороны и других силовых министерств и ведомств РФ синхронно пройдут по главным улицам города. И все под музыкальное сопровождение оркестра Черноморского флота.

Первая вечерняя репетиция парада состоится 4 мая с 18.00 до 19.00. Горожане увидят шествие по площади Нахимова и Лазарева.

Генеральная репетиция намечена на 7 мая с 10.00 до 11.00. Время проведения репетиций может поменяться.

Во время же главного праздника в Севастополе 9 мая по центру в торжественном марше пройдет более 50 единиц техники.

Среди них: бронемашины «Рысь», «Тигр», «Тайфун», средства противовоздушной обороны «С-300», «Игла», «Панцирь», комплексы «Бастион». Изюминкой парада станет легендарный танк «ИС-2».

Сообщается, что танк «ИС-2» отремонтировала автобронетанковая служба флота. В этом году танк впервые в составе колонны военизированной техники пройдет своим ходом. Причем «ИС-2» пойдет не на трале, а гусеницей по асфальту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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