2019-05-10T12:22:33+03:00
День Победы

Салют в День Победы 9 мая 2019 года в Севастополе: Лучшие фото

"Комсомолка" публикует лучшие фотографии салюта в честь Дня Победы 9 мая 2019 года в Севастополе
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Салют в Севастополе завершил День ПобедыСалют в Севастополе завершил День ПобедыФото: Анна САДОВНИКОВА

День Победы - праздник со слезами на глазах. После парадов, полевых кухонь, общения с ветеранами и бесконечного шествия Бессмертного полка - концерт и салют. "Комсомолка" отобрала лучшие снимки.

В Севастополе салюты всегда были мощными Фото: Анна САДОВНИКОВА

В Севастополе салюты всегда были мощнымиФото: Анна САДОВНИКОВА

Красота! Фото: Анна САДОВНИКОВА

Красота!Фото: Анна САДОВНИКОВА

Салют над морем - еще прекраснее Фото: Анна САДОВНИКОВА

Салют над морем - еще прекраснееФото: Анна САДОВНИКОВА

Зрители только восторженно вздыхают Фото: Анна САДОВНИКОВА

Зрители только восторженно вздыхаютФото: Анна САДОВНИКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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