Салют в День Победы 9 мая 2019 года в Севастополе: Лучшие фото
"Комсомолка" публикует лучшие фотографии салюта в честь Дня Победы 9 мая 2019 года в Севастополе
Салют в Севастополе завершил День ПобедыФото: Анна САДОВНИКОВА
День Победы - праздник со слезами на глазах. После парадов, полевых кухонь, общения с ветеранами и бесконечного шествия Бессмертного полка - концерт и салют. "Комсомолка" отобрала лучшие снимки.
В Севастополе салюты всегда были мощнымиФото: Анна САДОВНИКОВА
Красота!Фото: Анна САДОВНИКОВА
Салют над морем - еще прекраснееФото: Анна САДОВНИКОВА
Зрители только восторженно вздыхаютФото: Анна САДОВНИКОВА
ИСТОЧНИК KP.RU