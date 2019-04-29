Весна на Опуке: 8 потрясающих снимков диких тюльпанов Шренка

Есть в Крыму замечательное место, где весной цветут редкие сорта тюльпанов Шренка, занесенные в Книгу рекордов России.

На мысе Опук можно увидеть тысячи диких цветов. Желтые и красные тюльпаны так и манят фотографов. Снимки на фоне бескрайних полей получаются восхитительные, особенно, когда на улице светит солнышко.

Опукский природный заповедник находится на юге Керченского полуострова, занимает площадь 1592,3 га.

Глаз не оторвать от этой красоты.Фото: Юрий ЮГАНСОН

В Крыму много удивительных мест.Фото: Юрий ЮГАНСОН

Кстати, до конца апреля и в начале мая, погода на полуострове будет теплой. Днем воздух прогреется до +22…+27 градусов, на побережье и в горах будет прохладнее +16… +21.

1 мая, во второй половине дня, местами пройдут небольшие кратковременные дожди, грозы. Со 2 по 5 мая - без осадков.

Эти тюльпаны занесены в Красную книгу России.Фото: Юрий ЮГАНСОН

Срывать эти цветы нельзя, можно только любоваться.Фото: Юрий ЮГАНСОН

Напомним, в Никитском ботаническом саду проходит парад тюльпанов.

- Мы высадили 100 тысяч луковиц, и данная цифра бьет все рекорды предыдущих лет, - говорит директор Никитского ботанического сада Юрий Плугатарь. - Сменяя друг друга на выставке продемонстрируют себя во всей красе 247 сортов тюльпанов. Мы отобрали самые лучшие и раритетные сорта мировой и отечественной селекции, которые наверняка заинтересуют не только любителей флоры, но и представителей научных сообществ.

Парад тюльпанов сейчас проходит в Никитском саду.Фото: Юрий ЮГАНСОН

Фотосессии на Опуке получаются восхитительные.Фото: Юрий ЮГАНСОН

Дорога на Опук не близкая, но такая красота того стоит!Фото: Юрий ЮГАНСОН

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