Ограбили среди бела дня: Налетчики в медицинских масках связали скотчем хозяев и обчистили квартиру

Дерзкое ограбление произошло 24 апреля в одной из многоэтажек в Симферополе. Как рассказал "КП-Крым" источник в правоохранительных органах, четверо налетчиков среди бела дня ограбили квартиру.

Ближе к полудню в одной из квартир раздался стук в дверь.

- Кто?

- Соседи, откройте, пожалуйста, надо поговорить.

Только открылась дверь, как в квартиру вломились четверо. На вид лет 30-35, среднего роста – 165-170 см. На лицах маски – медицинские, такие, какие используют в больницах врачи. На руках - латексные перчатки.

К квартире в это время пенсионерка с двумя внуками. Налетчики 57-летнюю женщину и 10-летнего внука связали скотчем. А младшего, трехлетнего малыша, закрыли в одной из комнат.

А потом обчистили квартиру. Разбойники обшарили комнаты и забрали с собой два мобильных телефона, дорогие женские и мужские часы, украшенные бриллиантами.

Как рассказал "КП-Крым" источник, всего преступники унесли добра из квартиры на 200 000 рублей. Нападавшие скрылись с места преступления. Сейчас ведутся их поиски.