2019-04-26T17:18:51+03:00
Происшествия

Ограбили среди бела дня: Налетчики в медицинских масках связали скотчем хозяев и обчистили квартиру

Грабители вынесли дорогие телефоны и часы с бриллиантами
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments1
Разбойники обшарили комнаты и забрали с собой два мобильных телефона, трое женских часов и другие ценностиРазбойники обшарили комнаты и забрали с собой два мобильных телефона, трое женских часов и другие ценностиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Дерзкое ограбление произошло 24 апреля в одной из многоэтажек в Симферополе. Как рассказал "КП-Крым" источник в правоохранительных органах, четверо налетчиков среди бела дня ограбили квартиру.

Ближе к полудню в одной из квартир раздался стук в дверь.

- Кто?

- Соседи, откройте, пожалуйста, надо поговорить.

Только открылась дверь, как в квартиру вломились четверо. На вид лет 30-35, среднего роста – 165-170 см. На лицах маски – медицинские, такие, какие используют в больницах врачи. На руках - латексные перчатки.

К квартире в это время пенсионерка с двумя внуками. Налетчики 57-летнюю женщину и 10-летнего внука связали скотчем. А младшего, трехлетнего малыша, закрыли в одной из комнат.

А потом обчистили квартиру. Разбойники обшарили комнаты и забрали с собой два мобильных телефона, дорогие женские и мужские часы, украшенные бриллиантами.

Как рассказал "КП-Крым" источник, всего преступники унесли добра из квартиры на 200 000 рублей. Нападавшие скрылись с места преступления. Сейчас ведутся их поиски.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Сделка со смертью: уволенный менеджер ювелирной компании заказал убийство коллеги из-за партии золота на 14 миллионов
Наталья Мулихова из Таганрога ехала в Иркутск на встречу с «клиентом». Заказчика приговорили к 19 годам, двух исполнителей – к 16 и 17 годам колонии строгого режима [фото, видео]
«Дадим по голове и оставим замерзать»: зек, искавший богатых родителей «Вконтакте», угрожал матери похищенного ребенка
Мама 5-летнего Димы из Кинеля, украденного группировкой Руслана Бакиева, рассказала, как киднепперы забрали ее мальчика, а их лидер из колонии вымогал с нее 2 миллиона рублей
Новости 24
На майские праздники в Крыму ждут больше 200 тысяч отдыхающих
В Симферополе огородили досками провалившийся участок плитки
Какие улицы в Севастополе перекроют на Пасху
За первый квартал 2019 года Крым заработал на туризме 700 миллионов рублей
Из Крыма начали летать самолеты в Самару, Уфу и Екатеринбург
В пасхальную ночь в Симферополе перекроют часть улиц
С начала 2019 года в Крыму нашли 77 поддельных купюр
Военного, который получил 5 лет колонии, освободили из СИЗО
ФСБ Крыма задержали за взятку в 300 тысяч рублей одного из руководителей «Инвестстроя»
Крымчанина за прыжки по чужой машине могут посадить на 2 года
В Крыму на майские праздники ждут 240 тысяч туристов
В Симферополе 26 апреля завершился отопительный сезон
Житель Феодосии получил три года условно за хранение 5 килограммов конопли
До конца мая в Ялте подсветят пешеходные переходы
У берегов Крыма корабли «Ейск» и «Касимов» провели поиск и уничтожение подводной лодки
Крымская пенсионерка получила травмы в горах
Грузовикам запретили в жару ездить по крымским трассам
В Ботаническом саду Симферополя зацвела сакура